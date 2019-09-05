إنشاء 20 حوضا على مساحة 10 أفدنة.. خطة للتوسع في المزارع السمكية بجامعة العريش

تتمتع سيناء بوجود مقومات النجاح خاصة توافر الأراضي رخيصة الثمن وغير المستغلة في أي نشاطات زراعية أو صناعية أو سياحية ووجود مصدر مياه من البحر المتوسط، حيث تستعد جامعة العريش للتوسع في المزارع السمكية في إطار خطة الجامعة لتوفير احتياجات المجتمع من البروتين الحيواني.



وأكد الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش، أنه سيتم إنشاء 20 حوض أسماك على مساحة 10 أفدنة، وستكون البداية بـ 5 أفدنة حيث تم تجهيز 3 آبار لتوفير المياه للأحواض، كما سيتم الاستفادة من مركز الاستزراع البحري التابع للجامعة لتفريخ وإنتاج الأسماك البحرية، وتوفير الاحتياجات اللازمة لرفع كفاءته لتحويله إلى مركز بحثي وإنتاجي.



وأشار حبش النادي إلى أن هذه المشروعات تمثل الدور الخدمي للجامعة في مساعدة أبناء سيناء، باعتبارها جزء داعم في توفير المواد الغذائية لأهالينا في المحافظة.



ومن جانبه، قال الدكتور اشرف الدكر عميد كلية الاستزراع المائي والمصائد إن المشروع يتضمن مفرخ لانتاج اسماك البلطي علي مدار العام وسيتم إعادة استخدام المياه في ري الزراعات واستخدام المخلفات في التسميد، فضلا عن مصنع لأعلاف الأسماك بطاقة 2طن \ساعة وصالة لتصنيع الأسماك.



كما سيتم الاستعانة بالطلاب الملتحقين ببرنامج الاستزراع المائي بالكلية في عمليات التشغيل لإنتاج اسماك البلطي النيلي والاحمر واسماك البوري علي المياه العذبة اعتبارا من شهر اكتوبر المقبل.



وأوضح أن المشروع عبارة عن مركز تدريبي إنتاجي للاستزراع السمكي، والهدف العام منه هو تدريب طلاب كليتي الاستزراع المائي والمصايد البحرية والعلوم الزراعية البيئية وباقي كليات جامعة العريش وشباب الخريجين والمزارعين وكل الراغبين في التدريب على التقنيات الحديثة للاستزراع السمكي.