برلماني: إخضاع الوجبات المدرسية لإشراف هيئة الغذاء يحافظ على صحة التلاميذ

أكد النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن تخفيض سعر التعاقد مع الشركة المنوطة بتوريد 170 مليون وجبة بسكويت شاملة المنظومة الإلكترونية المشروطة بالحصول على موافقة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تضمن الحفاظ على صحة أطفالنا بالمدارس.



وقال عاصم عبد العزيز مرشد، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، إنه يجب على الهيئة القومية لسلامة الغذاء اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التى تضمن سلامة وجبات البسكويت، مشيدا بموافقة مجلس الوزراء على التعاقد مع عدد من الشركات الأخرى المتخصصة فى الصناعات الغذائية والمستوفاة لشروط الهيئة القومية لسلامة الغذاء على توريد باقى الكميات المطلوبة لتغطية التغذية المدرسية من وجبات البسكويت لجميع طلاب محافظات الجمهورية للعام الدراسى 2019 – 2020، بالأسعار النهائية التى تم الاتفاق عليها مع الشركة الأولى وبذات الشروط والمواصفات.



كما وجه النائب عاصم عبد العزيز مرشد التحية لمجلس الوزراء لموافقته على التعاقد مع المشروع الخدمى للتغذية المدرسية بوزارة الزراعة لتوريد 250 مليون وجبة فطيرة بالعجوة للعام الدراسى 2019 – 2020، بشرط استيفاء أيضا موافقة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مؤكدا أن ذلك الأمر يعنى أن هناك شفافية وعدالة يطبقها مجلس الوزراء سواء فى تعامله القطاع الخاص وجميع الجهات التنفيذية التابعة للحكومة، خاصة أن إخضاع الوجبات المدرسية بجميع أنواعها لإشراف وموافقة الهيئة القومية لسلامة الغذاء هو الضمانة الحقيقية للتأكد التام من سلامة هذه الوجبات وعدم وجود أى أضرار صحية بسببها على أبنائنا الأطفال.