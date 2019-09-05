أرض الأشباح.. وحدة بريك الصحية في المنوفية مغلقة نهارا وليلا.. صور

تعاني عزبة بريك التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية من سوء الخدمات المقدمة في الوحدة الصحية الموجودة لخدمة أهالي العزبة، حيث إنها تكون دائما مغلقة، وإن فتحت أبوابها فإنها تكون بلا أطباء، فضلا عن عدم تواجد أدوية ومستلزمات طبية بداخلها، مما يجعلها عديمة المنفعة للأهالي الذين يقطنون بالعزبة.



وقال محمد سلام أحد أبناء العزبة: "تعداد السكان المقيمين بالعزبة يتخطى الـ 4 آلاف نسمة ولكنهم في طي النسيان بالنسبة للمسؤولين، فنحن نفتقد أقل الخدمات وأبسطها بالنسبة لأي إنسان وهي العلاج، فالوحدة الصحية لدينا ما هي إلا مبنى خال على عروشه، فالوحدة الصحية قليل ما تفتح أبوابها لاستقبال المرضى، حتى وإن فتحت الوحدة أبوابها فلا تجد بها أطباء، ويتم فتح الوحدة في التاسعة صباحا ويتم إغلاقها في الثانية عشر ظهرا دون أي مسؤولية أو خوف من المساءلة".



وأضاف محمد رجب أحد أبناء العزبة: "نحن نعاني إهمالا جسيما في الجانب العلاجي لنا ولابنائنا فالعزبة التي نعيش بها تبعد عن المركز الموجود به المستشفى العام حوالي 12 كيلو، فضلا عن عدم وجود مواصلات مباشرة بيننا وبين المدينة، فبالتالي يتوجه أي مريض مباشرة للوحدة الصحية ولكن ذهابه يكون بلا فائدة لأنه سوف يجد الوحدة الصحية مغلقة وإن كانت أبوابها مفتوحة فلن يجد بداخلها سوى العامل المسؤول عن الأمن فقط في وسط حالة شديدة من الإهمال والهمجية، كما أن الوحدة تعاني من حالة من عدم النظافة الشديدة بسبب إغلاقها بصورة مستمرة وعدم ذهاب الأطباء والموظفين لها.



وتابع خالد أمام قائلا: "أي مريض بالعزبة الآن لا يفكر نهائيا في الذهاب للوحدة الصحية لأننا أصبحنا على دراية كاملة أنها مغلقة دائما، فأي مريض يقوم برحلة عذاب بداية من منزله ليسير حوالي 3 كيلو مترات حتى يخرج من العزبة ليستقل أي مواصلة تنقله لمدينة منوف للذهاب للمستشفى العام".



وتوجه أهالي عزبة بريك بمناشدة المسؤولين بضرورة التوصل لحل فوري في أزمة الوحدة الصحية التي يتقاضي موظفوها مرتبات من الدولة دون أداء أي شيء من مهام عملهم.



فيما أكد الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أنه لن يكون هناك تهاون مع أي مقصر وأن مراعاة المرضى هو هدفنا الأول، وأننا نعمل جميعا من أجل راحة مرضانا وتوفير الجو المناسب لعلاجهم.



وأشار إلى أنه سوف تكون هناك جزاءات صارمة لكل من يخل بقواعد عمله ولا يهتم به.