فيديوجراف| حكاية ارتداء ابنة هيفاء وهبى فستان الزفاف

أثارت صورة ابنة هيفاء وهبى التى قامت بنشرها مؤخرا على موقع الصور الشهير إنستجرام الجدل بسبب ارتدائها فستان الزفاف فى جلسة تصوير لها.



زينب فياض ابنة هيفاء وهبي جعلت العديد من جمهورها فى تساؤلات كثيرة حول الصورة واعتقاد البعض منهم زواجها من جديد .



وخلال الفيديو جراف التالى نتعرف على حقيقة ظهور ابنة هيفاء وهبى بفستان الزفاف .



