ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف| حكاية ارتداء ابنة هيفاء وهبى فستان الزفاف

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 08:59 ص
صدى البلد
كريم عاطف
أثارت صورة ابنة هيفاء وهبى التى قامت بنشرها مؤخرا على موقع الصور الشهير إنستجرام الجدل بسبب ارتدائها فستان الزفاف فى جلسة تصوير لها.

زينب فياض ابنة هيفاء وهبي جعلت العديد من جمهورها فى تساؤلات كثيرة حول الصورة واعتقاد البعض منهم زواجها من جديد .

وخلال الفيديو جراف التالى نتعرف على حقيقة ظهور ابنة هيفاء وهبى بفستان الزفاف .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان بدون بطانة.. وعلى نهج رانيا يوسف.. هيفاء وهبي تشعل انستجرام... صور

شاهد.. ابنة هيفاء وهبي فى إطلالة جديدة عبر إنستجرام

ابنة هيفاء وهبي تكشف حقيقة ارتدائها الحجاب

أخبار السوشيال ميديا.. بـ مايوه بينك أحدث ظهور لـ ليلى علوى.. هيفاء وهبى تشعل انستجرام بالهوت شورت.. وياسمين صبرى بدون مكياج

ابنة هيفاء وهبي فى أحدث جلسة تصوير بالأبيض والأسود.. شاهد

فيديوجراف | أحدث ظهور لـ تامر هجرس وعائلته

ترشيحاتنا

بعد قرار الحكومة..ما هي شروط البرلمان لاستبدال التوك توك بـ سيارات ميني فان؟

حكاية دخول إياد نصار الدراما المصرية .. وسر عدم نشر صور مع زوجته

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

وفاة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي عن عمر 95 عاما

عاش هنا يوثق محاولة يوسف شاهين الانتحار من أجل فاتن حمامة وسر غيرته من عمر الشريف واهانته لـ أم كلثوم و كواليس منعه من الإخراج فى عهد عبدالناصر

البيطريين تحذر من استيراد الدواجن المجمدة

هدية من الزمالك لـ الإنتاج الحربي .. مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن كواليس رحيل باسم مرسي .. فيديو

صبة خرسانية وبرميل مواشي.. القصة الكاملة لشنق وقتل ربة منزل وطفل بقنا.. صور

سقطتا من الفضاء.. صخرتان في الدلتا تحسمان جدل العلماء حول المياه على المريخ

صدمة لعشاق الأهلي .. حسين الشحات يحن لأيام العين الإماراتي

الشيخ ميخائيل فك السحر .. تفاصيل مقتل أم وابنتها على يد دجال الأقصر

رموها على سلالم العمارة وصرخت من الجوع .. قصة مأساوية ضحيتها رضيعة في بنها

عاش هنا يوثق محاولة يوسف شاهين الانتحار من أجل فاتن حمامة وسر غيرته من عمر الشريف واهانته لـ أم كلثوم و كواليس منعه من الإخراج فى عهد عبدالناصر

الإفتاء تحسم الجدل حول النداء على العبد يوم القيامة باسم أمه .. فيديو

الصلاة أم الطعام.. الإفتاء توضح أيهما أولى

نجم الأهلي السابق يكشف عن رأيه في فايلر .. فيديو

اسأل المفتي.. هل يجوز تهذيب الحواجب للرجال ؟

طلب غريب من مرتضى منصور للمشرفين على ملعب برج العرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ شعر كيرلى .. مي كساب تفاجئ متابعيها بلوك جديد

عاش هنا يوثق محاولة يوسف شاهين الانتحار من أجل فاتن حمامة وسر غيرته من عمر الشريف واهانته لـ أم كلثوم و كواليس منعه من الإخراج فى عهد عبدالناصر

صبة خرسانية وبرميل مواشي.. القصة الكاملة لشنق وقتل ربة منزل وطفل بقنا.. صور