دفاع متهم في قضية أنصار بيت المقدس: الأوراق خالية من دليل إدانة

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، جلسة الاستماع لمرافعة الدفاع في محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس".



واستمعت المحكمة لمرافعة المحامي كامل مندور الذي التمس براءة المتهم عماد عبدالمنعم عبدالله، استنادا الى خلو أوراق الدعوى من ثمة دليل على الإدانة حيث لم تحمل مضبوطات المتهم أي دلائل، وكذلك بطلان محضر الضبط، وما أسفر عنه من اجراءات ودلائل.



كما دفع ببطلان الاعترافات المنسوبة للمتهم لكونها وليدة إكراه مادي و معنوي "على حد قوله"، مشيرا الى أنه ذكر ان أحد المتهمين حاول ضمه إلا أنه رفض.



وكان رئيس المحكمة قرر اعادة فتح باب المرافعة في جلسة الأحد الماضي، وحدد ٤ جلسات تنتهي اليوم الخميس على ان يتم حجز القضية للحكم في هذه الجلسة.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس الدائرة وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.



وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.