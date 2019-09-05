برلماني يشيد بعملية ترميم قصر البارون: تستهدف المحافظة على تراثه النادر

أشاد محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحرص الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على تفقد أعمال ترميم قصر البارون أمبان بحى مصر الجديدة، بصحبة وزير الآثار والجهات المعنية.



وأشار النائب محمد المسعود، في بيان له إلى أن عملية ترميم قصر البارون تأخرت كثيرا، وهناك خطوات جادة من الدولة لإنهاء عملية الترميم في أسرع وقت، وعلى أعلى مستوى، لافتا إلى أن الدولة تهدف للحفاظ على التراث المعمارى النادر، والقيمة الفنية لهذا القصر التى تفرد بها بين قصور تلك الحقبة التاريخية.



وأكد النائب محمد المسعود، وجود حملات تحاول تشويه القصر وعملية ترميمه، لافتا إلى أنه سيكون تحفة أثرية وقت الافتتاح بما سوف يرد على الانتقادات الموجهة إلى عملية الترميم.



ولفت النائب محمد المسعود، إلى أن كافة الأعمال الخاصة بالترميم تتم وفقًا لأحدث أساليب الترميم العالمية، وبناء على دراسات متعمقة لمختلف الوثائق التاريخية المتعلقة بالقصر.