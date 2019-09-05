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فن

كارمن سليمان تعلق على تتر مسلسل نصيبى وقسمتك الجزء الثالث .. فيديو

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 11:59 ص
كارمن سليمان
كارمن سليمان
أحمد إبراهيم
كشفت المطربة كارمن سليمان عن حفلاتها الصيفية المقبلة وردود الفعل التى تلقتها عن أغنيتها لتتر مسلسل "نصيبى وقسمتك 2".

وقالت كارمن سليمان خلال استضافتها فى برنامج "et بالعربى" : سعيدة بردود الفعل الإيجابية حول اغنية مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" وأتصور أن العمل سيحقق أيضا نجاحا كبيرا.

وأضافت كارمن سليمان: "انها ستحيى حفلا غنائيا غدا فى قصر ثقافة دمياط كما انها تحيى حفلا يوم 12 فى نادى النصر بالإسكندرية ".

وكان آخر ظهور لكارمن سليمان فى حفل بنادى النصر والذى أقيم يوم 3 سبتمبر الحالى.

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