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وصل إلى 45 مليار دولار.. باحث اقتصادي: الاحتياطي الأجنبي يسجل أعلى قيمة له في التاريخ.. فيديو

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 12:08 م
صدى البلد
توك شو
قال الدكتور كريم العمدة، الباحث فى شئون الإقتصاد، إن زيادة احتياطى النقد الأجنبى وصلت إلى 45 مليار دولار تقريبا، وهي أعلى قيمة له فى تاريخ مصر، مشيرا إلى أنها كانت منخفضة كثيرا عام 2013 نتيجة للأحداث التى مرت بها البلاد.

وأكد الدكتور كريم العمدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "الأولى"، أن نتائج احتياطي النقد الأجنبي أدت إلى الاستقرار المصرى والتحسن الواضح فى سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، مضيفا أنه أصبح يغطى ما يقرب من 8 أشهر أو أكثر من واردات مصر الأساسية.

وأضاف الدكتور كريم العمدة، أن طرح الأراضي الصناعية بشكل إلكتروني عبر الإنترنت يزيد من درجة الشخصية والوضوح وعملية إختيار الأراضي للمستثمرين، مؤكدا أنها قاعدة لإستراتيجية مصر لزيادة موارد الأراضي الصناعية.

وأوضح الدكتور كريم العمدة، أن أغلب صادرات مصر الأن أصبحت تتجه نحو الدول الأفريقية، مضيفا أنه مؤشر إيجابى لدخولها منطقة الصدارة الأفريقية، بالإضافة إلى طلب الدول الآسيوية للسلع الزراعية المصرية ومثال على ذلك دولة الصين.

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