الأميرة الصغيرة في المدرسة.. الأمير ويليام برفقة ابنته في أول يوم دراسة.. صور

ظهرت شارلوت، ابنة الأمير ويليام، دوق كامبريدج، بالزي المدرسي في يوم أول بالعام الدراسي الجديد، فى الصور التى نشرتها صحيفة "ميرور"، وهى ممسكة بيد والدتها.



وعبر الأمير ويليام عن سعادته عندما شعر بالحماسة التي كانت واضحة على تعبيرات وجه ابنته "شارلوت" أثناء التحضير صباحا للذهاب إلى المدرسة.



جدير بالذكر أن الأميرة الصغيرة البالغة من العمر 4 سنوات تذهب حضانة ويلكوكس فى كينسينجتون منذ يناير الماضى، لكنها الآن تذهب إلى المدرسة.