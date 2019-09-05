40 ميلًا تفصل الإعصار عن الولاية.. ساوث كارولينا تنتظر قدوم دوريان

حذر حاكم ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية "روي كوبر"، السكان بضرورة الالتزام بأوامر الإخلاء والانتهاء من الاستعدادات قبل آخر لحظة للعاصفة دوريان، وفق شبكة فوكس نيوز.



يستعد ساحل كارولينا لإعصار دوريان ، بعدما وصلت العاصفة إلى الفئة الثالثة والتي من المتوقع أن يكون مركزها على بعد 40 ميلًا من تشارلستون ، إس سي.



قال كوبر "الآن هو وقت الانتهاء من التحضير، لا تقلل من شأن هذه العاصفة الخطيرة. استمع إلى مسؤولي الطوارئ المحليين واترك المكان فورا إذا طلب منكم الإخلاء".



وذكر مركز رصد الإعصار دوريان في ميامي، إنه في الساعة الـ5 صباحًا من اليوم الخميس، وصلت درجة الإعصار للفئة الثالثة ، بسرعة 115 ميلًا في الساعة.



وأضاف المركز، إن مكان الإعصار دوريان كان على بعد 80 ميلًا من تشارلستون ، إس سي، والآن انخفض إلى 40 ميلا.



كان الإعصار عاصفة من الفئة الثالثة يوم الثلاثاء ، ثم انخفض إلى الفئة 2 قبل أن يستعيد قوته ليلة الأربعاء، وفقًا لما ذكرته هيئة المراقبة الوطنية.



ويمكن أن يحافظ دوريان على هذه القوة لمدة 12 ساعة تقريبًا .



من المتوقع أن يضرب الإعصار تشارلستون بحلول منتصف نهار الخميس.



ذكرت صحف أمريكية، أن خبراء الأرصاد توقعوا ارتفاع المد بحوالي 10 أقدام .



تم إصدار حالة الطوارئ الفيدرالية في ولاية كارولينا الشمالية، وهناك ما يقرب من 8000 جندي في جميع أنحاء ولاية فلوريدا وجورجيا وساوث كارولينا ونورث كارولينا وما يقرب من 400 من جنود الحرس الوطني في ولاية كارولينا الشمالية يتمركزون أيضًا في مواقعهم في جميع أنحاء الولاية.



ومن جهة أخرى، أعلن رئيس وزراء الباهاماس هيوبرت مينيس، أن الحصيلة المؤقتة لضحايا الإعصار دوريان المدمر، ارتفعت من خمسة إلى سبعة قتلى.



وكان رئيس وزراء الأرخبيل المؤلف من حوالى 700 جزيرة والواقع في البحر الكاريبي، قد وصف ما خلّفه الإعصار المدمر بـ"المأساة التاريخية".



وتوقعت الأمم المتحدة، أن يحتاج 61 ألف شخص في الباهاماس لمساعدة غذائية جراء الإعصار.



وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن حزنه البالغ إزاء الدمار المروع الناجم عن الإعصار "دوريان" الذي يضرب كومنولث جزر البهاما.



وأكد جوتيريش في بيان صحفي صادر عن المتحدث باسمه، تضامنه مع شعب وحكومة البهاما، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة ستواصل دعم جهود الإنقاذ الجارية التي تقودها الحكومة.





