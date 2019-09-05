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اقتصاد

افتتاح معرض الأهرام الخامس والعشرين للأثاث والديكور اندورز

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 01:05 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
إفتتحت صباح اليوم وزارة التجارة والصناعة بالانابة عن رئيس مجلس الوزراء معرض الأهرام الخامس والعشرين للأثاث والديكور " إندورز" والذي يقام خلال الفترة من 5-8 سبتمبر الجارى بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات والمعارض. 

ويشارك بالمعرض 50 شركة مصرية ويضم مجالات الأثاث والمفروشات والستائر والأقمشة والأثاث الخارجي الخاص بالحدائق وأدوات المائدة والمطبخ والإكسسوارات المنزلية والأجهزة الكهربائية والسجاد اليدوى واللاند سكيب والمراتب، ويقام على مساحة 10 آلاف متر مربع.

وقالت الوزارة أن الارتقاء بمنظومة المعارض الداخلية والخارجية تأتى ضمن أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، لافتًا الى أن المعارض تمثل ركيزة أساسية وأداة هامة لتعزيز الصادرات المصرية بالأسواق العالمية والارتقاء بجودة السلع والمنتجات المتداولة بالسوق المحلى وتسهم فى زيادة تنافسية المنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمى.

ولفتت الوزارة الى حرص الوزارة على النهوض بصناعة الأثاث بإعتبارها احدى الصناعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية كبيرة، مشيرًا الى أن مشروع مدينة الأثاث بدمياط سيسهم في تطوير صناعة الأثاث في مصر ونقلها لمستويات متميزة تنعكس إيجابيا على زيادة الصادرات المصرية من الأثاث لمختلف الأسواق العالمية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالسوق المحلى، إلى جانب توفير الآلاف من فرص العمل في هذا المجال.

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