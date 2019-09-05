افتتاح معرض الأهرام الخامس والعشرين للأثاث والديكور اندورز

إفتتحت صباح اليوم وزارة التجارة والصناعة بالانابة عن رئيس مجلس الوزراء معرض الأهرام الخامس والعشرين للأثاث والديكور " إندورز" والذي يقام خلال الفترة من 5-8 سبتمبر الجارى بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات والمعارض.





ويشارك بالمعرض 50 شركة مصرية ويضم مجالات الأثاث والمفروشات والستائر والأقمشة والأثاث الخارجي الخاص بالحدائق وأدوات المائدة والمطبخ والإكسسوارات المنزلية والأجهزة الكهربائية والسجاد اليدوى واللاند سكيب والمراتب، ويقام على مساحة 10 آلاف متر مربع.





وقالت الوزارة أن الارتقاء بمنظومة المعارض الداخلية والخارجية تأتى ضمن أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، لافتًا الى أن المعارض تمثل ركيزة أساسية وأداة هامة لتعزيز الصادرات المصرية بالأسواق العالمية والارتقاء بجودة السلع والمنتجات المتداولة بالسوق المحلى وتسهم فى زيادة تنافسية المنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمى.



