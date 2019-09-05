شاهد.. أحدث ظهور لـ نوال الزغبى

شاركت الفنانة نوال الزغبى، جمهورها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، باستورى جديد لها لصباحها من أحد الأماكن.



جدير بالذكر أن نوال الزغبى اعلنت عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" عن إحيائها حفل غنائي فى المكسيك يوم 31 يناير والأيام الثلاثة الأُوَل من شهر فبراير لعام 2020.



وحققت نوال الزغبي نجاحا كبيرا بعد يوم من طرح أحدث كليباتها الذي يضم 3 أغنيات معًا، بـ 6 ملايين مشاهدة، بعد طرح الكليب عبر القناة الرسمية لشركة روتانا عبر يوتيوب، يوم الخميس 18 يوليو.



وتقدم نوال الزغبي خلال الكليب ثلاث أغنيات "كدا باي، جوه قلبه، صبح صبح"، وهي أكثر الأغنيات انتشارا من ألبومها الجديد "كده باي".

