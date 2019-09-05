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اقتصاد

النفط يتراجع مع ارتفاع مخزونات أمريكا رغم آمال محادثات التجارة

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 03:00 م
صدى البلد
رويترز
تراجعت أسعار النفط اليوم، الخميس، بعد تقرير كشف عن ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية على غير المتوقع، على الرغم من أن واشنطن وبكين أكدتا أنهما ستعقدان محادثات على المستوى الوزارى سعيا لإنهاء حربهما التجارية المستمرة منذ فترة طويلة.

وفى جلسة تداول اتسمت بالتقلب، تراجع خام القياس العالمى برنت 17 سنتا أو 0.3% إلى 60.53 دولار للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 25 سنتا أو 0.4% إلى 56.01 دولار للبرميل.

وفتح النفط، الذى صعد ما يزيد على 4% فى الجلسة السابقة بعد بيانات قوية من الصين، متراجعا فى أعقاب بيانات صادرة مساء أمس، الأربعاء، من معهد البترول الأمريكى أظهرت ارتفاع مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة الأسبوع الماضى مخالفة التوقعات.

وانتعشت أسعار الخام لترتفع 1% تقريبا بعد أنباء عن أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على إجراء محادثات تجارية على مستوى الوزراء فى واشنطن فى أوائل أكتوبر، قبل أن تتراجع مجددا.

وارتفعت مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 401 ألف برميل فى الأسبوع المنتهى فى 30 أغسطس إلى 429.1 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها 2.5 مليون برميل.

وقال معهد البترول الأمريكى إن مخزونات الخام بنقطة التسليم فى كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 238 ألف برميل، بينما انخفض استهلاك الخام بمصافى التكرير 306 آلاف برميل يوميا.

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