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تعليم

حركة تعيينات جديدة بجامعة عين شمس قبل بدء العام الدراسي الجديد

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 12:58 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
قســـم التعليــــم
أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، عدة قرارات بتعيينات جديدة في كليات جامعة عين شمس.

ففي تمريض عين شمس، قرر المتيني تعيين الاستاذة الدكتورة سحر ياسين جوهر رئيسًا لقسم تمريض الحالات الحرجة والطوارئ بكلية التمريض، كما أصدر قرارًا بتعيين الأستاذة الدكتورة منى مصطفى شاذلي رئيسًا لقسم إدارة التمريض بكلية التمريض.

وفي صيدلة عين شمس، أصدر رئيس جامعة عين شمس قرارًا بقيام الأستاذة الدكتورة أماني أسامة كامل وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالإشراف علي مجلس قسم الكيمياء الحيوية لمدة عام.

كما أصدر رئيس جامعة عين شمس قرارًا بتعيين الأستاذة الدكتورة شيرويت حامد الأحمدي رئيسا لمجلس قسم العقاقير بكلية الصيدلة لمدة عام، وقيام الاستاذة الدكتورة رانيا حتحوت بعمل رئيس مجلس قسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية لمدة عام.

وفي طب أسنان عين شمس، قرر رئيس جامعة عين شمس تجديد تعيين الأستاذ الدكتور طارق صلاح الدين رئيسأ لمجلس قسم الاستعاضة السنية المثبتة لمدة عام ، كما تقرر تجديد تعيين الأستاذة الدكتورة حور مصطفي بغدادي رئيسا لمجلس قسم باثولوجيا الفم لمدة عام ، كما أصدر قرارًا بتجديد تعيين الأستاذ الدكتور احمد محمد حلاوة رئيسا لمجلس قسم بيولوجيا الفم لمدة عام.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة في الجامعات بالفصل الدراسي الأول فى 21 من سبتمبر 2019، ولمدة خمسة عشر أسبوعا.

ومن القرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول من 4 يناير 2020 حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسى يوم السبت الموافق 25 يناير 2020 حتى الخميس 6 فبراير 2020، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 8 فبراير 2020، ولمدة خمسة عشر أسبوعا، وتجرى الامتحانات خلال شهري مايو ويونيو وفقًا لطبيعة الدراسة بالكليات المختلفة.

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