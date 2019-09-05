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اقتصاد

الإحصاء: تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري 21.9% خلال يونيو

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 12:03 م
صدى البلد
آية الجارحي
أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، أن قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى خلال شهر يونيو الماضى، بلغت 3.38 مليــار دولار، مقابل 4.33 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 21.9%.

وقال الجهاز فى بيان له من واقع مؤشرات نشرة التجارة الخارجية لمصر لشهر يونيو 2019، إن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعا خلال هذا الشهر بنسبة 4.3%، حيث بلغـت 2.30 ملياار دولار، مقابل 2.20 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع الجهاز فى بيانه، ارتفاع الصادرات إلى الزيادة فى قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: "منتجات البترول والتى ارتفعت بنسبة 86.0%، بترول خام بنسبة 20.2%، فواكه طازجة بنسبة 115.3%، ملابس جاهزة بنسبة 12.3%".

بينما انخفضت قيمة صـادرات سلع أخرى خــلال شهر يونيو 2019، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـــام السابق، وأهمها: (أسمدة بنسبة تراجع 11.0%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 15.1%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 7.4%، صابون ومحضرات تنظيف بنسبة 53.9 %".

كما أشار الجهاز فى بيانه إلى الواردات المصرية، والتى شهدت تراجعا خلال شهر يونيو الماضى بنسبة 13%، حيث بلغت 5.68 مليار دولار، مقابل 6.53 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع الجهاز أسباب تراجع الواردات إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: "منتجات البترول والتى انخفضت بنسبة 36.4%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 37.3%، لدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 1.6%، سيارات ركوب بنسبة 31.6%".

فى حين ارتفعت قيمة واردات سلع أخرى خلال شهر يونيو 2019، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهــمها: "مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة 11.4%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 28.1%، ذرة بنسبة 7.4%، لحوم بنسبة 62.3%".

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