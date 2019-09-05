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بوسي وكهربا وموعد بدء العام الدراسي .. الأكثر بحثا في جوجل مصر .. تعرف على السبب

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 12:11 م
بوسي- كهربا- والد
بوسي- كهربا- والد محمد علي
صدى البلد
تصدرت مجموعة من الكلمات محرك البحث "جوجل" خلال صباح اليوم، الخميس، والتي تمثل أهم ما يهتم المصريون بالبحث عنه على "جوجل".

وجاءت هذه الكلمات كالتالي:

محمد علي

تصدر اسم الفنان المصري محمد علي، جوجل حيث أثار جدلا واسعا على مدار اليومين الماضيين في مصر، بعدما نشر فيديو يتحدث فيه عن عملية نصب تعرض لها.

واستمر الجدل بعدما كشف والد الفنان محمد علي، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أمس عن مجموعة من التفاصيل الهامة حول ابنه، وأسباب نشره فيديو مثيرا للجدل خلال الأيام الماضية.

كهربا

وتصدر لاعب أفيش البرتغالي محمود كهربا البحث في جوجل، بسبب التلميحات عن انتقاله قريبا للنادي الأهلي .

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019

جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 كاملة، فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، الذي من المرجح أن يكون بعد مرور يوم أو اثنين من انتهاء المرحلة؛ لذا من المرجح إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 السبت المقبل، ومن بعدها يفتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الثالثة الناجحين بالدور الأول والثاني للتسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب.

مباراة بيراميدز 

يواجه بيراميدز فريق الزمالك يوم الأحد المقبل، وقال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عدة تصريحات نارية قبل مواجهة فريقه لـ بيراميدز الأحد المقبل في نهائي بطولة كأس مصر.

توم كروز

وتصدر الممثل الأمريكي الشهير توم كروز محرك البحث جوجل بعدما تردد نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية.

موعد بدء العام الدراسي الجديد

وتتمثل الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019، وموعد بدء الدراسة فيما يلي: "تبدأ مرحلة رياض الأطفال والصفين الابتدائي الأول والثاني من يوم 11/9/2019 إلى يوم 28/5/2020، أما الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي تبدأ من 21/9/2019 حتى 4/6/2020، ويتخللها إجازة نصف العام أسبوعان تبدأ من (السبت 25/1/2020 وتنتهى يوم الخميس 6/2/2020).

أما الفصل الدراسي الثاني لمرحلة رياض الأطفال والصفين الابتدائي الأول والثاني، فتبدأ من 8/2/2020 إلى 28/5/2020، والصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي تبدأ من 8/2/2020 إلى 4/6/2020.

شعار كأس العالم 2022

وأثار الشعار الذي أعلنته قطر السخرية، حيث جاء بعيدا عن كرة القدم، ويشبه رقم 8 ، على الرغم من أن قطر أعلنت أنه يمثل عدد الملاعب التي ستقام عليها البطولة ، ويمثل أيضا الشال العربي.

عيار أسعار الذهب سعر الذهب اليوم
وسجّلت أسعار الذهب اليوم الخميس 5 - 9 - 2019، استقرارًا في بداية تعاملات اليوم لجميع الأعيرة، حيث سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 704 جنيهات للجرام دون مصنعية، واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم

نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الدور الثاني

وتبدأ لجنتا "النظام والمراقبة" و"الطعون الإلكترونية" في تلقي طلبات الطعون على نتائج الدور الثاني ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 5/9/2019، ولمدة 15 يومًا.

بوسي

تصدرت الفنانة بوسى، مؤشر البحث جوجل بعد انتشار أخبار عن حبسها فى قضية شيكات بدون رصيد، وهو ما نفاه مدير أعمالها، ومحاميها بعد ذلك.

مسلسل بحر

كشف الفنان ماجد المصري، ملامح شخصيته التي يؤديها في مسلسله الجديد "بحر"، قائلًا: "اسم الشخصية «بحر» ولأول مرة ألعب دور الصعيدي ولي الشرف".

مسلسل "بحر" هو أول مسلسل يشارك فيه النجم ماجد المصري بالبطولة المطلقة.

المسلسل تصدر مؤشر البحث جوجل قبل عرض حلقاته على الفضائيات.

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