خطط وألاعيب نظام تميم للسيطرة على الإعلام الأمريكي.. تعرف عليها

كشف موقع مباشر قطر، في تقرير له، خطط نظام الحمدين للسيطرة على الإعلام الأمريكي، مشيرا إلى أن الملايين التي أنفقها تميم من أجل استهداف حلفاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وعائلته في واشنطن من خلال شراء جماعات الضغط.





وأوضح الموقع التابع للمعارضة القطرية أنه خلال الأشهر الماضية، أرسل النظام القطري أموالا باهظة لعدد من مراكز الأبحاث المرموقة، مثل معهد "بروكينجز" و"مجموعة الأزمات الدولية" بحجة تقديم خدمات لوجستية للنظام القطرى.





وكشفت مصادر لـ "مباشر قطر" أن قطر تسعى بكامل جهدها للتهرب من قانون تسجيل الوكلاء الأجانب والقوانين الأخرى المتعلقة بالكشف عن المعلومات، لدرجة أن الصحافة الأمريكية لا تملك أى معلومات دقيقة حول حجم ألاعيب قطر في فرض سيطرتها.



