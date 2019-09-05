عمال مصر ينظم ندوات توعية بالتشريعات وصفحات للتواصل مع الاتحاد

قرر أعضاء سكرتارية الإعلام بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى اجتماعهم برئاسة مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، عقد ندوات توعية لشرح الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التى تعود على العاملين فى ظل التشريعات العمالية التى تم إصدارها مؤخرا، مطالبين بتوجيه الدعوة لرؤساء منظمات أصحاب الأعمال للتشاور حول أحقية العاملين بالقطاع الخاص فى العلاوة الاجتماعية المقررة.



وأكد البدوى على إنشاء صالون ثقافى إعلامى باتحاد العمال لمناقشة جميع القضايا التنموية والاقتصادية والاجتماعية على مائدة الحوار مع الخبراء والمسئولين على أن يبدأ الصالون باستضافة القائمين على تطبيق قانون التأمينات والمعاشات.



كما أشار إلى إنشاء صفحات للتواصل الاجتماعى بين اللجان النقابية والنقابات العامة وربطها بالموقع الرسمى للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.