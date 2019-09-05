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اقتصاد

اعتمادات 250 مليون جنيه.. التخطيط تطلق المرحلة الأولى من منظومة إدارة المخلفات

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 12:56 م
صدى البلد
آية الجارحي
وافقت وزارة التخطيط على اعتماد 250 مليون جنيه كمبلغا إضافيًا ضمن خطة العام المالى الحالى 2019-2020، وذلك لتعزيز استثمارات إطلاق المرحلة الأولى من مشروع المنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.

وأكدت الوزارة فى بيان لها اليوم الخميس، حرصها على دعم المشروع فى إطار السعي نحو رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئي وذلك من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.

كما لفتت وزارة التخطيط إلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 48 في يوليو الماضي بتنفيذ المرحلة الأولى من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات البلدية.

وأكدت الوزارة علي قيام وزارة التخطيط بتوفير التمويل اللازم للبرنامج الأول والمعني بالبنية التحتية لمنظومة المخلفات من خلال الاستثمارات الموجهة للمحافظات بقيمة 9.3 مليار على مدار خمس سنوات، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم كذلك بتفعيل تلك المنظومة مع كافة المحافظات.

وأوضحت الوزارة فى بيانها أن المنظومة تسهم في مواجهة العديد من الآثار السلبية والمتمثلة أبرزها في تكدس المخلفات بالشوارع وتزايد معدلات الإصابة بالأمراض نتيجة الحرق المكشوف للمخلفات إلى جانب إهدار القيمة المضافة لتلك المخلفات.

وأشارت إلى حرصها على القيام بالجهد اللازم لتفعيل المنظومة مع كافة المحافظات، لافتة إلى أن المنظومة تهدف إلى مكافحة البطالة وإتاحة حوالى 1.25 مليون فرصة عمل إلى جانب مساهمتها في تحقيق رضا المواطن.

جدير بالذكر أن البرامج التنفيذية للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية تشتمل على ثلاثة برامج يستهدف البرنامج الأول منها والمعني بالمشروعات العاجلة لتطوير البنية التحتية إغلاق المقالب العشوائية والبالغ عددها 57 مقلب مع العمل على انشاء محطات وسيطة تتضمن 36 محطة ثابتة و 56 متحركة بإجمالي 92محطة إلي جانب إنشاء 59 خلية دفن صحي مع إنشاء 11خط ورفع كفاءة 14 خط أخرين لإجمالي 17 مصنع تدوير ومعالجة فضلًا عن إنشاء 45 خط جديد لإجمالي 30 مصنع تدوير ومعالجة.

ويتمثل البرنامج الثاني في عقود التشغيل والذي يستهدف عقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وعقود تشغيل المدافن الصحية الجديدة، أما البرنامج الثالث فيمثل الدعم المؤسسي مستهدفًا التطوير المؤسسي لمنظومة إدارة المخلفات على مستوي المحافظات إلي جانب تنمية القوي البشرية والعمل علي المشاركة والتوعية المجتمعية مع دعم القطاع الغير رسمي ودعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة.

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