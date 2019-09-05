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رياضة

إيمري تشان يشعل فتنة في يوفنتوس

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 01:11 م
إيمري شتان
إيمري شتان
محمد السعيد
تسبب الألماني إيمري تشان لاعب وسط فريق يوفنتوس الإيطالي، في أزمة بين مدربه ماوريسيو ساري، وفابيو باراتيتشي المدير الرياضي للبيانكونيري.

وذكرت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية، أن ساري اتهم فابيو باراتيتشي بالفشل، بسبب عدم القيام بعمله ببيع بعض نجوم الفريق على رأسهم إيمري تشان، خلال فترة الانتقالات الصيحفة الماضية.

وكان ماوريسيو ساري، أثار الجدل باستبعاده إيمري تشان أحد نجوم السيدة العجوز من قائمة الفريق لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن ماوريسيو ساري، تولى قيادة فريق يوفنتوس في الصيف الماضي، خلفا للإيطالي أليجري، الذي رحل عن تدريب الفريق، بعد فشله في حصد التشامبيونزليج.

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