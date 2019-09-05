لو معاك 50 ألف جنيه.. اشتري العربية دي

تتنوع الأشكال والأنواع للسيارات المستعملة فى مصر بشكل كبير، وهناك العديد من أماكن بيعها مثل سوق السيارات الذي يقام يوم الجمعة بمدينة نصر ويوم الاحد بنفس السوق وهناك أسواق أصغر فى عدد من المحافظات.





وتختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى ومن تاجر الى الاخر وهناك اسعار ارتفعت والأخرى انخفضت، فيقدم موقع صدى البلد لك أفضل 10 سيارات بسعر اقل من 50 الف جنيه فى الاسواق المصرية المختلفة.





السيارات كالتالى:





- سوزوكي ماروتي موديلات 1998-2009 سعرها من 35 ألف جنيه حتى 50 ألفًا حسب الحالة والموديل .





- فيات سيينا موديلات 1998-2000 سعرها من 48 ألف جنيه حتى 50 ألفًا حسب الحالة والموديل .





- هيونداي اكسيل موديلات 1992-1998 سعرها من 35 ألف جنيه حتى 50 ألفًا حسب الحالة والموديل.





- سيات ابيزا موديلات 1991-1994 سعرها من 35 ألف جنيه حتى 50 ألفًا حسب الحالة والموديل .





- سكودا فيليشيا موديلات 1996-1999 سعرها من 40 ألف جنيه حتى 50 ألف جنيه حسب الحالة والموديل .





- فورد اسكورت موديلات 1998-1999 سعرها من 40 ألف جنيه حتى 50 ألف جنيه حسب الحالة والموديل .





- أوبل فكترا موديلات 1991-1994 سعرها من 40 ألف جنيه حتى 50 ألف جنيه حسب الحالة والموديل .





- شاهين ويتراوح سعرها من 30 ألف جنيه حتى 50 ألفًا حسب الحالة والموديل .





- سوزوكي سويفت موديلات 1994-1998 ويتراوح سعرها من 40 ألف جنيه حتى 50 ألفًا حسب الحالة والموديل .



