ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني يتحدى عمرو دياب وحمادة هلال وشرين عبد الوهاب على جائزة افريقية

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 01:24 م
صدى البلد
قسم الفن
أعلنت إدارة مهرجان جوائز الموسيقي "افريما" الافريقية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، عن الترشيحات النهائية لجوائزها، لأفضل مطرب ومطربة وأغنية وإنتاج فى القارة الافريقية لعام 2019، وقد تواجد من مصر فى قائمة الترشيحات عدد من الفنانيين المصريين وهم: عمرو دياب تامر حسني وحمادة هلال والفنانة شرين عبد الوهاب، الذين يتنافسون على فئة أفضل أغنية لهذا العام .

حيث يتنافس تامر حسنى بـ اغنية "ناسيني ليه من البوم "عيش بشوقك" الذي تم طرحه في عام 2018 وحققت الاغنية نجاحا كبيرا حيث حصدت 61 مليون نسبة مشاهدة غلي موقع "اليوتيوب".

ويدخل في المنافسة أيضا حمادة هلال بـ اغنية "اشرب شاي" التي تم طرحها منذ شهور قليله وهي أغنية منفردة وحققت 33 مليون نسبة مشاهدة علي اليوتيوب

ومن أبرز المشاركين في المنافسة: الفنان عمرو دياب ويدخل بـ اغنية "بحبه" من البوم "أنا غير"، الذي سيتم طرحه كاملا قريبا وحققت الاغنية 5 ملايين مشاهدة علي "اليوتيوب".

وانضمت أيضا شرين عبد الوهاب إلى المنافسة حيث تتنافس بأغنيتها "الكدابين" من البوم "نساي" الذي تم طرحه في عام 2018 
وحققت الاغنية 55 مليون مشاهدة علي "اليوتيوب".

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

قضى الأمر.. والد محمد صلاح يحسم الجدل بشأن رحيله عن ليفربول

الخطيب يجتمع مع لجنة التخطيط والجهاز الفني.. تفاصيل

يا ويلي مين مّعصب الحلوة.. إليسا تثير الجمهور برسالة غامضة

بشرى سارة للمواطنين بشأن ماكينات الصراف الآلى

بوسي وكهربا وموعد بدء العام الدراسي .. الأكثر بحثا في جوجل مصر .. تعرف على السبب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 5-9-2019

شاهد.. صورة محمد صلاح مع زوجة مسؤول فى برشلونة تثير الجدل حول رحيله من ليفربول

الأهلى يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة كانو سبورت.. تفاصيل

الداخلية: مصرع 6 إرهابيين خلال مداهمة وكر اختبائهم بصحراء الواحات البحرية

بناخد فلوس شغلنا على داير مليم.. والد الفنان محمد على يكشف تحول شخصية ابنه وسر أصدقاء السوء.. فيديو

انهيار الدولار.. العملة الأمريكية تتراجع بشكل غير متوقع عالميا

قضى الأمر.. والد محمد صلاح يحسم الجدل بشأن رحيله عن ليفربول

أول طلبات فايلر.. المدير الفنى الجديد للأهلي يطلب هذا اللاعب

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك قبل مباراة نهائي الكأس أمام بيراميدز

العلميين: زيادة المعاشات إلى 450 جنيها.. ونبحث رفعها إلى 1000 جنيه

علاقة محيرة.. تقارير مغربية تتساءل عن سر تمسك كارتيرون بـ كوليبالي

اخبار الرياضة.. ميتشو يكشف سبب رفضه تدريب الأهلي.. رونالدو يكتب وصيته..عبد الحفيظ يرد على رئيس الزمالك

التعليم تحسم جدل إلغاء اجازة السبت في المدارس خلال العام الدراسي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتخفيضات 30 % .. أهلًا بالمدارس ينقذ أهالي كفر الشيخ من الغلاء

إنجي علاء تكشف عن كواليس مسلسل بلا دليل .. صور

أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟