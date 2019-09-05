تامر حسني يتحدى عمرو دياب وحمادة هلال وشرين عبد الوهاب على جائزة افريقية

أعلنت إدارة مهرجان جوائز الموسيقي "افريما" الافريقية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، عن الترشيحات النهائية لجوائزها، لأفضل مطرب ومطربة وأغنية وإنتاج فى القارة الافريقية لعام 2019، وقد تواجد من مصر فى قائمة الترشيحات عدد من الفنانيين المصريين وهم: عمرو دياب تامر حسني وحمادة هلال والفنانة شرين عبد الوهاب، الذين يتنافسون على فئة أفضل أغنية لهذا العام .





حيث يتنافس تامر حسنى بـ اغنية "ناسيني ليه من البوم "عيش بشوقك" الذي تم طرحه في عام 2018 وحققت الاغنية نجاحا كبيرا حيث حصدت 61 مليون نسبة مشاهدة غلي موقع "اليوتيوب".





ويدخل في المنافسة أيضا حمادة هلال بـ اغنية "اشرب شاي" التي تم طرحها منذ شهور قليله وهي أغنية منفردة وحققت 33 مليون نسبة مشاهدة علي اليوتيوب





ومن أبرز المشاركين في المنافسة: الفنان عمرو دياب ويدخل بـ اغنية "بحبه" من البوم "أنا غير"، الذي سيتم طرحه كاملا قريبا وحققت الاغنية 5 ملايين مشاهدة علي "اليوتيوب".





وانضمت أيضا شرين عبد الوهاب إلى المنافسة حيث تتنافس بأغنيتها "الكدابين" من البوم "نساي" الذي تم طرحه في عام 2018

وحققت الاغنية 55 مليون مشاهدة علي "اليوتيوب".