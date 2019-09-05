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فن

مهرجان همسة يكرم رؤوف عبد العزيز عن «قمر هادي» بجائزتين

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 01:22 م
صدى البلد
محمد نبيـل


أقيم مساء أمس الاربعاء، حفل توزيع جوائز مهرجان "همسة" للفنون والأدب، بدار الأوبرا المصرية.

وتم تكريم المخرج ومدير التصوير رؤوف عبد العزيز عن مسلسل "قمر هادي " وحصوله علي جائزتى التصوير والإخراج.

وتعد هذة المرة الثانية على التوالى التى يقف فيها المخرج رؤوف عبد العزيز مكرما فى احتفالية همسة الكبرى التي تقام بالمسرح الكبير بدار الأوبرا.

يذكر أن الدورة السابعة من مهرجان "همسة" باسم الفنان الكبير محمود ياسين، وحملت الدورة الماضية اسم الفنان الراحل فريد شوقي، وتم فيها تكريم عدد كبير من النجوم في مصر والوطن العربي.

ويعد مسلسل "قمر هادى" التعاون الثالث الذي يجمع هانى سلامة برؤوف عبد العزيز، بعدما تعاونا سويا في مسلسلي "فوق السحاب" و"طاقة نور".

المسلسل تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، بطولة هاني سلامة ويسرا اللوزي وداليا مصطفى ومحسن محيي الدين ورشدي الشامي ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور، وآخرون.

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