ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جولة تفقدية لمسؤولي التعليم العالي بإدارة البعثات والتمثيل الثقافي

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 01:07 م
البعثات والتمثيل
البعثات والتمثيل الثقافي
نهلة الشربيني
تفقد مسئولو وزارة التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم الخميس المقر الجديد للإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافى بمبنى وزارة التعليم العالى بمدينة نصر بالقاهرة؛ وذلك للوقوف على آخر تطورات نقل الإدارة من مجمع التحرير بوسط القاهرة إلى المقر الجديد للإدارة بمدينة نصر.

وأجرى المسئولون حوارًا مع عدد من موظفى الإدارات التى تم نقلها فعليًا وشملت إدارة المعادلات وإدارة المراجعة الخارجية وبرنامج المعونة الأمريكية للاطمئنان على استقرار العمل بالإدارات التى تم نقلها.

وشددوا خلال الجولة على أهمية إحداث نقلة نوعية فى الخدمات المقدمة لطلاب البعثات والإشراف العلمى، ورقمنة كافة الإجراءات تيسيرًا على الطلاب وسرعة الإنجاز فى الوقت المطلوب.

يذكر أن باقى الإدارات التابعة للإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافى سوف تنقل تباعًا لمقر الإدارة المركزية الجديد بمبنى وزارة التعليم العالى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ندوة تعريفية بجامعة السادات لشرح برامج البعثات والمنح

التعليم العالي تستقبل السفير الصيني.. مباحثات لإنشاء مراكز تميز بحثية مصرية صينية فى عدد من التخصصات.. وزيادة عدد المنح الدراسية المقدمة للطلاب المصريين للدراسة بالجامعات الصينية

التعليم العالى تبحث التعاون مع سفير اليابان بالقاهرة

ترشيحاتنا

خبر سار.. الدولار يهوي والعالم يحتفل بخسائر العملة الأمريكية

احمد ناجى يكشف عن الفرق بين هيكتور كوبر وخافيير اجيرى

افضل لاعب في ليفربول.. صحيفة عالمية تبرئ محمد صلاح من أزمة مانى

الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. والعظمى تصل لـ 40

شاكيلا نان لاعبة سلة الأهلي: انبهرت بالقلعة الحمراء خلال وجودي بها

شاهد.. لحظة اشتعال النار فى 34 شخصا.. تفاصيل اصطدام قطار اليابان السريع

شاهد.. صورة محمد صلاح مع زوجة مسؤول فى برشلونة تثير الجدل حول رحيله من ليفربول

انهيار الدولار.. العملة الأمريكية تتراجع بشكل غير متوقع عالميا

الأهلى يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة كانو سبورت.. تفاصيل

بناخد فلوس شغلنا على داير مليم.. والد الفنان محمد على يكشف تحول شخصية ابنه وسر أصدقاء السوء.. فيديو

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك قبل مباراة نهائي الكأس أمام بيراميدز

أول طلبات فايلر.. المدير الفنى الجديد للأهلي يطلب هذا اللاعب

العلميين: زيادة المعاشات إلى 450 جنيها.. ونبحث رفعها إلى 1000 جنيه

علاقة محيرة.. تقارير مغربية تتساءل عن سر تمسك كارتيرون بـ كوليبالي

اخبار الرياضة.. ميتشو يكشف سبب رفضه تدريب الأهلي.. رونالدو يكتب وصيته..عبد الحفيظ يرد على رئيس الزمالك

التعليم تحسم جدل إلغاء اجازة السبت في المدارس خلال العام الدراسي الجديد

قضى الأمر.. والد محمد صلاح يحسم الجدل بشأن رحيله عن ليفربول

شاهد.. أهم 10 تصريحات لوالد الفنان محمد علي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنجي علاء تكشف عن كواليس مسلسل بلا دليل .. صور

أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟

حكاية قصر مهجور فوق جبل عباس باشا بسانت كاترين.. صور