جولة تفقدية لمسؤولي التعليم العالي بإدارة البعثات والتمثيل الثقافي

تفقد مسئولو وزارة التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم الخميس المقر الجديد للإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافى بمبنى وزارة التعليم العالى بمدينة نصر بالقاهرة؛ وذلك للوقوف على آخر تطورات نقل الإدارة من مجمع التحرير بوسط القاهرة إلى المقر الجديد للإدارة بمدينة نصر.



وأجرى المسئولون حوارًا مع عدد من موظفى الإدارات التى تم نقلها فعليًا وشملت إدارة المعادلات وإدارة المراجعة الخارجية وبرنامج المعونة الأمريكية للاطمئنان على استقرار العمل بالإدارات التى تم نقلها.



وشددوا خلال الجولة على أهمية إحداث نقلة نوعية فى الخدمات المقدمة لطلاب البعثات والإشراف العلمى، ورقمنة كافة الإجراءات تيسيرًا على الطلاب وسرعة الإنجاز فى الوقت المطلوب.



يذكر أن باقى الإدارات التابعة للإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافى سوف تنقل تباعًا لمقر الإدارة المركزية الجديد بمبنى وزارة التعليم العالى.