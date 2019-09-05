أفضل 140 مدينة للمعيشة فى العالم.. فيينا تتصدر ودمشق الأخيرة

نشرت مجلة "The Economist" البريطانية قائمة التصنيف السنوي لأفضل وأسوأ مدن العالم للمعيشة، والتى جاءت بنتائج مفاجئة بعض الشى، حيث تصدرت فيينا للسنة الثانية على التوالي، بينما احتل المركز الأخير عاصمة عربية شهيرة.



وبحسب مؤشر بلومبرج جاءت فيينا للمرة الثانية فى الصدارة بسبب الخدمات التي توفرها لسكانها من مناخ نقى، ومن ثم توفير بيئة ثقافية وصحية من أجل معيشة مستقرة.



وجاءت فيينا فى المركز الأول بمجموع درجات 99.1 من أصل 100، بينما حلت فى المركز الثانى مدينة ملبورن الأسترالية التي حصلت على 98.4، وفى الترتيب الثالث كانت سيدني الأسترالية أيضًا برصيد 98.1.



وتعتمد القائمة فى تصنيفها على مراعاة مؤشرات مستوى المعيشة والجريمة، والتعليم، و خدمات النفل العام والمواصلات، بالإضافة للإستقرار الإقتصادي والسياسى.



وكانت الصدمة فى احتلال العاصمة السورية دمشق الترتيب الأخير من بين 140 مدينة من دول مختلفة حول العالم.





