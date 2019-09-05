ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أفضل 140 مدينة للمعيشة فى العالم.. فيينا تتصدر ودمشق الأخيرة

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 01:03 م
صدى البلد
كريم جمال
نشرت مجلة "The Economist" البريطانية قائمة التصنيف السنوي لأفضل وأسوأ مدن العالم للمعيشة، والتى جاءت بنتائج مفاجئة بعض الشى، حيث تصدرت فيينا للسنة الثانية على التوالي، بينما احتل المركز الأخير عاصمة عربية شهيرة.

وبحسب مؤشر بلومبرج جاءت فيينا للمرة الثانية فى الصدارة بسبب الخدمات التي توفرها لسكانها من مناخ نقى، ومن ثم توفير بيئة ثقافية وصحية من أجل معيشة مستقرة.

وجاءت فيينا فى المركز الأول بمجموع درجات 99.1 من أصل 100، بينما حلت فى المركز الثانى مدينة ملبورن الأسترالية التي حصلت على 98.4، وفى الترتيب الثالث كانت سيدني الأسترالية أيضًا برصيد 98.1.

وتعتمد القائمة فى تصنيفها على مراعاة مؤشرات مستوى المعيشة والجريمة، والتعليم، و خدمات النفل العام والمواصلات، بالإضافة للإستقرار الإقتصادي والسياسى.

وكانت الصدمة فى احتلال العاصمة السورية دمشق الترتيب الأخير من بين 140 مدينة من دول مختلفة حول العالم.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

امتصاص الصدمات.. أكثر مدن العالم أمنا تعرف عليها

قائمة أفضل وأسوأ مدن العالم للعيش والإقامة في 2019.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك قبل مباراة نهائي الكأس أمام بيراميدز

حبس 3 سنوات وغرامة مليون جنيه .. عقوبات صارمة على المخالفين بقانون المعاشات الجديد

علاقة محيرة.. تقارير مغربية تتساءل عن سر تمسك كارتيرون بـ كوليبالي

حدث ليلا.. والد محمد على يحكى تفاصيل حياة نجله.. مرتضى منصور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك قبل نهائي الكأس

طرح وحدات سكنية بمدينة المنصورة الجديدة خلال أيام.. تعرف على التفاصيل

فيديوجراف| فتاة ليل تفضح نجم مانشستر يونايتد و 4 لاعبين

شاهد.. صورة محمد صلاح مع زوجة مسؤول فى برشلونة تثير الجدل حول رحيله من ليفربول

انهيار الدولار.. العملة الأمريكية تتراجع بشكل غير متوقع عالميا

الأهلى يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة كانو سبورت.. تفاصيل

بناخد فلوس شغلنا على داير مليم.. والد الفنان محمد على يكشف تحول شخصية ابنه وسر أصدقاء السوء.. فيديو

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك قبل مباراة نهائي الكأس أمام بيراميدز

أول طلبات فايلر.. المدير الفنى الجديد للأهلي يطلب هذا اللاعب

العلميين: زيادة المعاشات إلى 450 جنيها.. ونبحث رفعها إلى 1000 جنيه

علاقة محيرة.. تقارير مغربية تتساءل عن سر تمسك كارتيرون بـ كوليبالي

اخبار الرياضة.. ميتشو يكشف سبب رفضه تدريب الأهلي.. رونالدو يكتب وصيته..عبد الحفيظ يرد على رئيس الزمالك

التعليم تحسم جدل إلغاء اجازة السبت في المدارس خلال العام الدراسي الجديد

قضى الأمر.. والد محمد صلاح يحسم الجدل بشأن رحيله عن ليفربول

شاهد.. أهم 10 تصريحات لوالد الفنان محمد علي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنجي علاء تكشف عن كواليس مسلسل بلا دليل .. صور

أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟

حكاية قصر مهجور فوق جبل عباس باشا بسانت كاترين.. صور