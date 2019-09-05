خبر سار.. الدولار يهوي والعالم يحتفل بخسائر العملة الأمريكية

ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية اليوم الخميس أن تهاوي الدولار على الصعيد العالمي شكل خبرًا سارًا لشتي أنحاء العالم وأشعر الجميع بالأمان وجعلهم يحتفلون بذلك الحدث الذي يعد ضربة لاقتصاد الولايات المتحدة.



وقالت الوكالة الأمريكية إن وصول الدولار إلى أدني مستوى بالأسبوع الحالي مرتبط بـ3 نقاط مختلفة حول العالم ، أولًا ، الأحداث في هونج كونج ، وسحب الرئيس التنفيذي للمدينة مشروع قانون تسليم المجرمين الذي أثار أشهر من الاحتجاجات وهو من أسباب تراجع الدولار.



وتابعت "بلومبرج" أن أنهيار العملة الأمريكية شكل نبأ سارًا فى إيطاليا ، التي لا تزال تعاني من تباطؤ الاقتصاد ، وما حدث يعد من أدوات تحفيز اقتصادها.



وأفادت الوكالة بأن ما يحدث داخل المملكة المتحدة البريطانيا وحالة فوضى السياسية العميقة ، وهو سيناريو يعتقد المستثمرون أنه أسوأ نتيجة لكسر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهو سبب أيضًا لتراجع الدولار.