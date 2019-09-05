انتشار صورة نادرة لـ الشاب خالد.. والجمهور: مش قادرين

انتشرت صورة في الساعات القليلة الماضية، للفنان الجزائري "الشاب خالد" على فيس بوك، برفقة فتاة.



وسخر الجمهور من الصورة، حيث علق أحدهم: "انتي شوفتي عبد القادر.. انا بقي مش قادر".



وشارك الشاب خالد في دويتو غنائي مع تامر حسني بعنون "وانت معايا" من ألبوم "عيش بشوقك" الذي تم طرحه في عام 2018 وحقق أكثر من 8 ملايين مشاهدة على "يوتيوب".



ومن أبرز اغاني الشاب خالد، أغنية "عبد القادر" التي كانت في بدايته الفنية.