بسبب الملل.. مدرب كوستاريكا يستقيل من منصبه

تقدم جوستافو ماتوساس المدير الفني لمنتخب كوستاريكا باستقالته من منصبه، فجر اليوم الخميس، بعد عام واحد من توليه المسئوليه.



وقال جوستافو ماتوساس: "شعرت بأنني غير منتج مع منتخب كوستاريكا، أدرب اللاعبيين اسبوعا واحد كل شهرين، هذا أمر صعب للغاية، أشعر بأنني افقتقد للعمل اليومي".



وأضاف: "أشعر بالملل بسبب الروتين اليومي، على الرغم من مشاهدة الفيديو والأألعاب، لكنن ليس هذا ما ابحث عنه".



وكانت تقارير مكسكية أشارت أن جوستافو ماتوساس، سيرحل لتولي القيادة الفنية فريق أتلتيكو سان لويس المكسيكي.