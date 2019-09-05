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مأساة.. ارتفاع عدد ضحايا إعصار دوريان إلى 20 قتيلًا.. ودمار 13 ألف منزل

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 01:21 م
صورة لما أحدثه دوريان
صورة لما أحدثه دوريان بالبهاما
محمد علي
قال وزير الصحة البهامي دوان ساندس نقلا عن وسائل الإعلام المحلية والأمريكية ، إن عدد القتلى من جراء إعصار دوريان ارتفع إلى 20 ، حيث انتشل رجال الإنقاذ ضحايا من الحطام.

صرح مارك لوكوك ، مدير الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، أن حوالي 70،000 شخص "في حاجة ماسة إلى المساعدة لانقاذ حياتهم" في جزيرتي أباكو وجراند باهاما في أعقاب إعصار دوريان. 

أعلن رئيس وزراء جزر باهاماس هوبيرت مينيس، أن حصيلة ضحايا الإعصار "دوريان" الذي اجتاح البلاد في وقت سابق من الأسبوع الجاري بلغت 20 قتيلا ولا تزال مرشحة للارتفاع.

وأكد مينيس، بعد رحلة جوية فوق المناطق المنكوبة شمال البلاد، أن السلطات المحلية تتوقع أن تستمر حصيلة القتلى في الارتفاع، واصفا ما حدث بـ "مأساة تاريخية".

وحذر رئيس الوزراء من تقارير تتحدث عن أعمال نهب في جزر أباكو وهي من أكثر المناطق تضررا جراء "دوريان" الذي يعد أقوى إعصار يضرب باهاماس في تاريخها.

ولا تزال فرق الإنقاذ عاجزة عن الوصول إلى أجواء واسعة مغمورة من جزر أباكو، وتركز حاليا على تنفيذ عمليات الإجلاء الطارئة بمساعدة الولايات المتحدة وبريطانيا، وذلك يعني أن عواقب الإعصار لم يتم تقييمها بعد بشكل موضوعي.

وحسب البيانات الرسمية، دمر "دوريان" أو أتلف ما لا يقل عن 13 ألف منزل ومبنى، فيما وجد كثير من المواطنين أنفسهم عالقين على سطوح المباني وسط المناطق المغمورة.

ويتوجه "دوريان" حاليا إلى سواحل الولايات المتحدة، حيث اتخذت السلطات إجراءات احترازية واسعة النطاق في انتظار الإعصار بفلوريدا وجورجيا وكارولينا الشمالية والجنوبية.

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