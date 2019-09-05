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قريبا.. الإسكان تصدر كتابا حول كل ما يتعلق بقانون التصالح مع مخالفات البناء

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 01:19 م
المهندسة نفيسة هاشم
المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان
شيماء مجدى
أكدت المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان، أن مدة تطبيق قانون التصالح مع مخالفات البناء 6 أشهر ولا يمكن مد هذه المدة، مشيرًة إلى أن هذا القانون حالة استثنائية ومحدد بفترة زمنية وهى ستة أشهر.

وأضافت نفيسة هاشم خلال تصريحات صحفية، أن من مزايا قانون التصالح هو التأكد من سلامة المبنى إنشائيًا، منوهًة إلى أن الطيران المدنى والأمانة الفنية هما المنوط بهما تحديد ارتفاعات المنشآت، وأن هناك نموذجًا يتم إعداده فى هذا الإطار.

وأوضحت نفيسة هاشم، أن وزير التنمية المحلية سيصدر قرارا منظما للمقابل المادي الذي ستحصل عليه اللجان الهندسية التي ستتولى ملفات التصالح، مؤكدة أن وزارة الإسكان ستصدر خلال الأيام القادمة كتابًا يتضمن الإجابات عن جميع الأسئلة التي تتعلق بمجالات التصالح.

وتابعت قولها إنه "لا تصالح في حقوق الارتقاء"، مشددة على أن المعاينة الظاهرية ضرورية في تحديد المخالفة للمبانى.

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