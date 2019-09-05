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رياضة

مهاجم المحلة يرفض الإعارة ويتمسك بالرحيل النهائي

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 01:27 م
وائل علي
وائل علي
كتب مالك خالد
رفض وائل علي مهاجم فريق بلدية المحلة، فكرة الإعارة لأي فريق آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل انطلاق منافسات الممتاز ب.

وكان مدرب الفريق كرم جابر قد طلب الاستغناء عن اللاعب وائل علي بعد توليه القيادة الفنية للفريق، وحدثت أزمة بينه وبين اللاعب، مما دفع اللاعب لطلب الرحيل من مجلس الإدارة.

ورفض وائل علي فكرة الرحيل على سبيل الإعارة وطلب إنهاء تواجده بالنادي بشكل نهائي للتمكن من التوقيع لأى فريق على سبيل الانتقال الحر خلال الأيام القليلة المقبلة قبل غلق باب القيد القائمة الثانية نهاية الشهر الحالي.

وينتظر اللاعب إنهاء تواجده مع نادي بلدية المحلة والحصول على الاستغناء الخاص به للرحيل رسميا عن الفريق.

وسبق لوائل علي اللعب لمركز شباب سمالوط والجونه واتحاد الشرطه وجمهورية شبين قبل الانتقال في الموسم الحالي لصفوف بلدية المحلة، ولكن يرغب فى الرحيل بعد أزمته الأخيرة مع مدرب الفريق.

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