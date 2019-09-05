فتح سوق جديدة للبلح المصري في الصين.. تفاصيل

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فتح سوق جديدة للبلح المصري في دولة الصين رسميا، وذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الحجر الزراعي المصري.





وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، ان رئيس مكتب التمثيل التجاري بالصين قام بالتوقيع المبدئي علي بروتوكول التصدير، وذلك بناء على تفويض وزير الزراعة له في هذا الشأن.



