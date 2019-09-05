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افتتاح مأمورية الضرائب العقارية بمدينتي

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 01:26 م
مأمورية ضرائب مدينتى
مأمورية ضرائب مدينتى
أحمد عبد القوى
في إطار الخطة الجاري تنفيذها لتوفير كافة الخدمات المتكاملة لسكان مدينتي والرحاب ، تم اليوم افتتاح مأمورية الضرائب العقارية بمدينتي للجمهور، وذلك لخدمة قاطني مدينتي والرحاب فقط .

افتتاح مأمورية الضرائب
ويقع مقر مأمورية الضرائب العقارية  بمبنى خدمة ما بعد البيع بجوار جهاز مدينتي، ومواعيد العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس ابتداء من التاسعة صباحا إلى الثانية والنصف ظهرا .


افتتاح مأمورية الضرائب
ويستطيع سكان مدينتي والرحاب الآن إنهاء كافة متطلباتهم بمأمورية الضرائب العقارية ، سواء سداد الرسوم الضريبية للوحدات السكنية الموجودة داخل مدينتي والرحاب أو تقديم الإعفاءات الضريبية عن الوحدات السكنية أو استخرج كشوف رسمية للوحدات. ويمكن سداد الرسوم المقررة داخل مأمورية الضرائب العقارية باستخدام الـ Debit Cards الخاصة بالبنوك الحكومية أو من خلال كارت "ميزة" الصادر عن البنك الأهلي المصري.


افتتاح مأمورية الضرائب
وقد تم "ميكنة" مأمورية الضرائب العقارية بهدف التيسير على سكان مدينتي والرحاب وتهيئة بيئة ملائمة لتقديم خدمة متميزة لهم . وتأتي "ميكنة" مأمورية الضرائب العقارية بمدينتي في إطار خطة وزارة المالية للتحول الرقمي وحوكمة الإجراءات وتحديث منظومة العمل من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين.


افتتاح مأمورية الضرائب
ويعد افتتاح مأمورية الضرائب العقارية أحدث الخدمات الحكومية التي تتوفر في مدينتي مثل نقطة الشرطة والسجل المدني والشهر العقاري، وقريباً مقر جديد لمكتب بريد مدينتي.

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