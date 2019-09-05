حمادة أنور يشارك في عمومية نادي الزمالك

شارك حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المرشح على المشاركة في عمومية النادي، فى التصويت على ميزانية النادي والانتخابات التكميلية التي تجرى بمقر القلعة البيضاء لاختيار 3 أعضاء وأمين صندوق، والذي يستمر من اليوم الخميس وحتى بعد غد، السبت.



ويصوت أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، يوم السبت المقبل، على الميزانية، بعد اكتمال النصاب القانوني، بجانب إجراء الانتخابات التكميلية لمجلس الإدارة على مقعد أمين الصندوق وثلاثة أعضاء (فازوا بالتزكية).



ويستمر تسجيل حضور الأعضاء على مدار الثلاث أيام، بدءًا من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، على أن يتم عقد الاجتماع الختامى لمناقشة الميزانية يوم السبت في تمام التاسعة مساء.



وأعلن رئيس الزمالك، أن التصويت سيكون من خلال ورقة على الميزانية بجانب ورقة أخرى للانتخابات التكميلية، بالموافقة أو الرفض في كلتا الورقتين.



ويصوت الأعضاء في ورقة على انتخاب أشرف زكي في منصب أمين الصندوق والثلاثي أحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح المرشحين في منصب عضوية مجلس الإدارة.