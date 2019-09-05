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أخبار البلد

اهم الاخبار .. مصرع 6 إرهابيين خلال مداهمة وكر.. تعطل خدمات Yahoo.. واستقالة شقيق جونسون

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 01:36 م
اهم الاخبار
اهم الاخبار
صدى البلد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الخميس، الموافق 5 سبتمبر 2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها كالتالي :

الداخلية: مصرع 6 إرهابيين خلال مداهمة وكر اختبائهم بصحراء الواحات البحرية

استمرارًا لجهود وزارة الداخلية فى مواجهة التنظيمات الإرهابية التى تستهدف تقويض الأمن والإستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة ...للمزيد اضغط هنا

تعرف على الدول التى تعطلت بها خدماتYahoo.. والشركة تعتذر

أكدت شركة ياهوو "Yahoo" الأمريكية، انقطاع الخدمة عن منصتها، بعد تعرضها لعطل مفاجئ صباح اليوم..للمزيد اضغط هنا

قضى الأمر.. والد محمد صلاح يحسم الجدل بشأن رحيله عن ليفربول

كشف صلاح غالي، والد النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، حقيقة رحيل نجله عن الريدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة..للمزيد اضغط هنا

استقالة شقيق بوريس جونسون من البرلمان البريطاني: مشتت بين العائلة والمصلحة الوطنية

أفادت شبكة "بي بي سي" البريطانية بأن وزير الأعمال البريطاني جو جونسون، شقيق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون..للمزيد اضغط هنا 

كيف ترى الرسول في المنام

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إننا " لا نعلم فى الشريعة انه يوجد نوع من الصلاة يمكن بها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ، لافتا الى انه إذا كان هناك من قال إنى جربت ركعتين فرأيت رسول الله فهو أمر تجريبى شخصي وليس بأمر شرعي..للمزيد اضغط هنا

الداخلية: الإفراج بالعفو عن 234 سجينا والشرطي لـ353 آخرين
عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو ..للمزيد اضغط هنا

السيسي: مصر تثمن دور وليد جنبلاط للحفاظ على الاستقرار والتوازن في لبنان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، وليد جنبلاط، زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني..للمزيد اضغط هنا

الجارديان: بوريس جونسون سجين في مقر رئاسة الحكومة البريطانية

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فشل..للمزيد اضغط هنا 

حرب ثالثة على لبنان .. إسرائيل تنشر القبة الحديدية وتهدد المدنيين ببيروت

كشف موقع "ديبكا"، العبري المقرب من جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد النقاب عن خطوة عسكرية إسرائيلية جديدة..للمزيد اضغط هنا

بخريطة مزيفة.. ترامب يتلاعب بمسار الإعصار دوريان

ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدلى- قبل يومين- بادعاء لا أساس له من الصحة ..للمزيد اضغط هنا

بسبب البريكست.. طرد 21 نائبا بريطانيا من حزب المحافظين

قال متحدث باسم مكتب بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، إنه يتحرك لطرد مجموعة من النواب ..للمزيد اضغط هنا

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