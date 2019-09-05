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فن

بالأزرق.. ريم مصطفى تلهب متابعيها.. ووصلات غزل لا تتوقف

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 02:50 م
ريم مصطفى
ريم مصطفى
رنا اشرف
نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة جديدة من خلال حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت ريم بإطلالة جذابة بفستان أزرق من عطلتها الصيفية على أحد الشواطئ، وشعر ذهبى، وكتبت على الصورة: "الأزرق هو لونها المفضل".

ونالت الصورة إبهار متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالآتى:

قمر

الأزرق تحفة عليكي

كفاية حلاوة بقا

إيه اللوك التحفة ده

يذكر أن ريم مصطفى شاركت مؤخرًا فى بطولة فيلم "نقطة تلاقى".

الفيلم من إخراج مروان حامد وبطولة ريم مصطفى، ويستعرض المناطق الأثرية الدينية فى سيناء منذ قدماء المصريين مرورًا بحقبة سيدنا موسى وصولًا إلى رحلة العائلة المقدسة.

وشاركت أيضا فى فيلم "أولاد رزق 2"، ولاقى دورها استحسان الجمهور، والفيلم من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوي وخالد الصاوي، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

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