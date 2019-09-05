الطقم حريقة يا أسطورة.. محمد رمضان يتألق فى أحدث ظهور.. شاهد

نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صورتين جديدتين من إحدى حفلاته.



وعلق على الصورتين التعليق المعتاد: "ثقة فى الله نجاح".



وارتدى محمد رمضان بدلة سوداء بها أجزاء مدهبة، بالإضافة الى سلسلة ذهبية فى رقبته.



وأبدى متابعو محمد رمضان عبر تويتر إعجابهم بإطلالته كالتالى:



الطقم حريقة يا اسطورة

ثقه في الله نمبر وان

نمبر وان من زمان يا اسطورة

من نجاح لنجاح ان شاء الله