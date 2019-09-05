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فن

الطقم حريقة يا أسطورة.. محمد رمضان يتألق فى أحدث ظهور.. شاهد

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 01:41 م
محمد رمضان
محمد رمضان
القسم الميدانى
نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صورتين جديدتين من إحدى حفلاته.

وعلق على الصورتين التعليق المعتاد: "ثقة فى الله نجاح".

وارتدى محمد رمضان بدلة سوداء بها أجزاء مدهبة، بالإضافة الى سلسلة ذهبية فى رقبته.

وأبدى متابعو محمد رمضان عبر تويتر إعجابهم بإطلالته كالتالى:

الطقم حريقة يا اسطورة
ثقه في الله نمبر وان
نمبر وان من زمان يا اسطورة
من نجاح لنجاح ان شاء الله

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