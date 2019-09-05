استحداث جائزة جديدة في الرياضة.. تعرف على الفائزين بجوائز جامعة الإسكندرية

أعلن مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة على أسماء الأساتذة والباحثين الفائزين بجوائز الجامعة التقديرية والتميز العلمي والتشجيع العلمي والنشر العلمي المتميز لعام 2019.



ففيما يتعلق بجائزة الجامعة التقديرية في المجال الطبي، فتم منحها للدكتور فوزى علي إسماعيل، الأستاذ بكلية الصيدلة، وفي المجال العلمي فتم منحها لكل من الدكتورة منال فوزى أحمد، الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور إبراهيم خيرى عتريس، الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة، والدكتورة شادية حسن فتحى، الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة، وفي المجال النظرى والعلوم الاجتماعية، فتم منحها للدكتور فاروق محمد وهبه، الأستاذ المتفرغ بكلية الفنون الجميلة.



أما جائزة التميز العلمى، في المجال الطبي، تم منحها لكل من الدكتورة بسنت السيد عبد المجيد، الأستاذ بكلية الطب، والدكتورة هالة مصطفى عبد الغنى، الأستاذ ورئيس قسم العقاقير بكلية الصيدلة، وفي المجال العلمي، تم منحها لكل من الدكتور محمود إبراهيم عباس، الأستاذ ورئيس قسم الفيزياء بكلية العلوم، والدكتور سامح على محمد، الأستاذ بكلية الزراعة، وفي المجال النظري، تم منحها للدكتورة أمل أحمد محمود أحمد، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة.



وبالنسبة لجائزة الجامعة للتشجيع العلمى، في المجال الطبي تم منحها لكل من الدكتورة إيمان السيد عبد الفتاح، المدرس بمعهد البحوث الطبية، والدكتور أحمد سعيد فتح الله، المدرس بكلية الصيدلة، وفي المجال العلمي، تم منحها لكل من الدكتور نادر رجب عبد السلام، الأستاذ المساعد بكلية الزراعة سابا باشا، والدكتور عبد الله تاج الدين منصور، المدرس بكلية زراعة سابا باشا والدكتور أيمن السيد حسين، الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطرى، والدكتورة، ميرفت الحفنى محمد، المدرس بكلية الزراعة.



وفي المجال النظرى والعلوم الاجتماعية، تم منحها للدكتور محمد حسن محمد عبد المنعم، الأستاذ المساعد بكلية الفنون الجميلة، وفي المجال التربوي، تم منحها للدكتورة هالة سعيد عبد العاطى أبو العلا، الأستاذ المساعد بكلية التربية النوعية.



وقرر المجلس على منح أفضل رسالة علمية (دكتوراه ـ ماجستير) لعام 2019، في مجال العلوم الهندسية، للمهندس أحمد مختار إبراهيم يوسف عن رسالته لدرجة الماجستير بكلية الهندسة، وفي مجال العلوم الطبية، لـ هديل عادل أحمد خليل عن رسالتها لدرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية بكلية الصيدلة.



كما المجلس على منح شهادة تقدير ودرع جامعة الإسكندرية للنشر العلمى المتميز مع منح لقب (باحث جامعة الإسكندرية المتميز) فى تخصصه لعام 2019، في مجال العلوم الزراعية، للدكتور محمد زيدان محمد سالم، الأستاذ المساعد بكلية الزراعة، وفى مجال العلوم الطبية، للدكتور وليد عثمان يونس عرفات، الأستاذ بكلية الطب.



ومنح المجلس شهادة تقدير ودرع جامعة الإسكندرية للتأليف العلمى لعام 2019، في مجال العلوم الطبية للدكتور أسامة سعد عبد العزيز، الأستاذ بكلية الطب، ومنح شهادة تقدير ودرع جامعة الإسكندرية للشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو الاقليمية لعام 2019: للدكتورة إبتسام محمد فريد أحمد مصطفى الأستاذ المساعد بكلية الفنون الجميلة.



ووافق المجلس على منح جائزة أوائل خريجى كليات الجامعة لعام 2019 لأوائل الخريجين للعام الجامعى 2017/2018.



كما وافق المجلس على منح جائزة الأبطال الرياضيين لعام 2019 للطلاب الذين حصلوا على المراكز الثلاثة الأولى فى بطولات على مستوى إفريقيا وعلى مستوى الجمهورية والبطولات التى تعقد على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية.