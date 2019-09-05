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ورشة لـ منظمة المرأة العربية حول تفكيك الصور النمطية في تنشئة الأطفال بالأردن

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 04:05 م
صدى البلد
أمل مجدى
عقدت منظمة المرأة العربية اليوم الموافق 5 سبتمبر 2019، ورشة العمل التشاورية حول "سبل تفكيك الصور النمطية في تنشئة الأطفال" بالعاصمة الأردنية، عمان.

افتتحت الورشة الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة بكلمة أشارت فيها إلى أن المنظمة تهتم بموضوع ملاحقة التمييز ضد المرأة من خلال برنامجها "التربية من أجل المستقبل"، الذي تبنته هذا العام ويستهدف محاربة التمييز ضد المرأة في التنشئة الأسرية والمدرسة.

ودعت فاديا كيوان إلى إعطاء المرأة كل الحقوق والفرص لكي تشارك في كافة المجالات في مجتمعاتها العربية لتنمية قدراتها مما يعود بالنفع عليها وعلى مجتمعها، والقضاء على الثغرات التي تعوق حصول المرأة العربية على كامل حقوقها.

وأوضحت أن هذا اللقاء يهدف إلى تبادل الخبرات بين أخصائي التربية وعلم النفس المتعاملين مع الأطفال وأهاليهم من مختلف الدول العربية لإنتاج دليلا للأسرة العربية خلال هذا العام يتناول طرق تربية الأطفال وتنشئتهم في المنزل بشكل يحارب التمييز بين الجنسين حيث يصعب على المدرسة بمفردها أن تقضي على هذه الصورة النمطية السائدة بالإضافة إلى إعادة النظر في مضمون الكتب والمناهج الدراسية.

وطالبت بإعادة النظر في الإنتاج الثقافي المتداول بين الأطفال من قصص وروايات وألعاب وأدوات ترفيهية.

جدير بالذكر بأنه يشارك في الورشة ٢٤ متخصصا ومتخصصة من ٨ دول عربية هي الأردن، تونس، الجزائر، العراق، عمان، فلسطين، لبنان، ومصر.

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