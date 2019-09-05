التنمية المحلية تختتم أولى دوراتها للعاملين.. صور

اختتمت وزارة التنمية المحلية، اليوم الخميس، الدورات التدريبية للعاملين بالمحليات التى ينفذها مركز التنمية المحلية بسقارة خلال العام التدريبي الجديد 2019/2020، وتشمل 4 دورات تدريبية هى تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات خدمة المواطنين وأسلوب التعامل مع الجمهور وهى حقيبة تدريبية جديدة تنفذها الوزارة لأول مرة فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة حل شكاوى المواطنين ورفع كفاءة العاملين فى إدارات خدمة المواطنين بالمحافظات.



وشملت الدورات تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومساعدين فى مجالات أملاك الدولة، وتنمية مهارات المديرين والعاملين فى إدارات التدريب، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بمراكز المعلومات.



وقد شملت الدورة تدريب 160 إلى 220 متدربا، وتم تكريم أوائل الدورات في حفل التخرج اليوم.



يذكر أن الدورات الأربع يستفيد منها 202 متدرب من جميع المحافظات وتستمر لمدة 5 أيام.

