بمشاركة 20 منتخبا.. الإسماعيلية تتزين لاستضافة مباريات بطولة العالم للكرة الطائرة ناشئات

أنهت محافظة الإسماعيلية استعداداتها المكثفة، والتي اتخذتها خلال الفترة القصيرة الماضية، لاستضافة بعض الفرق المشاركة في بطولة العالم لكرة الطائرة للناشئات تحت 18 سنة، والتي تقام بمصر خلال الفترة من 5 وحتى 14 سبتمبر الجارى.



ويُقام حفل افتتاح بطولة كأس العالم للكرة الطائرة للناشئات تحت 18 سنة فى تمام الثامنة مساء اليوم الخميس على ملعب الصالة المغطاة التابع لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وتحيى الفنانة نسمة محجوب حفل افتتاح البطولة.



وتستضيف صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مباريات المجموعتين الأولى والثانية، فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة فى استاد القاهرة.



وتضم المجموعة الأولى منتخب مصر المضيف بجانب دول بورتريكو والبرازيل والصين والكاميرون، أما المجموعة الثانية تضم إيطاليا وكوريا الجنوبية وأمريكا وكندا والمكسيك، والمجموعة الثالثة تضم منتخبات دول روسيا وبيلا روسيا والأرجنتين وتايلاند ورومانيا، والرابعة تضم دول تركيا واليابان وبيرو وبلغاريا والكونغو الديمقراطية.



يشارك فى بطولة كأس العالم للكرة الطائرة للناشئات تحت 18 سنة فرق من عشرين دولة من مختلف دول العالم، حيث يشارك 20 منتخبًا هم، البرازيل وكندا والأرجنتين وبلغاريا والكاميرون وإيطاليا وبيلاروسيا والكونغو والصين وكوريا ورومانيا واليابان ومصر والمكسيك وروسيا وبيرو وبورتريكو وتايلاند وتركيا وأمريكا.



وتستضيف الإسماعيلية المجموعة الأولى والتى تضم منتخبات مصر والبرازيل والصين والكاميرون وبووريكو والمجموعة الثانية تقام مبارياتها بالقاهرة وتضم إيطاليا وأمريكا وكوريا الجنوبية وكندا والمكسيك.



وأكد اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر وسعا فى تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لإنجاح تنظيم البطولة على أرض المحافظة ورفع اسم مصر والإسماعيلية عالميا وبما يليق بمكانتها العظيمة.