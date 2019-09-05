فيديوجراف| صور تثير الشك حول رحيل محمد صلاح عن ليفربول.. اعرف الحقيقة

أثارت صورة للمحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الجدل، بشأن رحيله عن الفريق الإنجليزي إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني خلال الفترة المقبلة.



وتواجد محمد صلاح في دبي، وتصادف تواجد السكرتير الفني لنادي برشلونة الإسباني اريك ابيدال في التوقيت ذاته مع أسرته في دبي.



وخلال الفيديو جراف التالى نتعرف على المزيد عن نية رحيل محمد صلاح عن فريقه .