شعبة الفراشة تطالب بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من المنبع

حرص المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة على حضور اجتماع شعبة تجار الفراشة برئاسة محمد فوزى والاستماع إلى مشاكلهم والموضوعات التى تهم هذا القطاع، مشيرًا إلى أنه سيتم بحث مشاكل ومطالب الشعبة التى سيتم رفعها إلى مجلس إدارة غرفة القاهرة.





وطالب "العربى" الشعبة بضرورة بحث الموضوعات التى تهم قطاعها ، ووضع مقترحات التنمية والتطوير من وجهة نظر أصحاب هذا القطاع لمناقشتها بشكل موسع مع مطالب الشعب الأخرى ؛ حتى تكون الفترة القادمة بها تنمية حقيقية تفيد بلدنا ، خاصة أن الغرف التجارية تمثل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التى تعتبر القاعدة الأساسية لاقتصاد بلدنا الذى نسعى إلى تنميته وتطويره.





وشدد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على أن المرحلة القادمة تحتاج تكاتف كافة الجهود من أجل تحقيق الهدف الأسمى، وهو التنمية فى مختلف القطاعات ، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إصلاحات اقتصادية كثيرة حسنت بشكل واضح من المناخ الاقتصادى فى مصر، وعلينا أن نستكمل مرحلة البناء والتطوير الحالية بالاهتمام بكل الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية.





وقرر مجلس إدارة الشعبة رفع مذكرة إلى المهندس إبراهيم العربى تتضمن بعض مطالب هذا القطاع، من بينها تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المنبع لتخفيف الأعباء عن مقاولى الفراشة على مستوى الجمهورية.





وقال محمد فوزى إن تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المنبع مطلب رئيسى من الشعبة ، وكذلك نقترح تحصيل نسبة 10% بدل من 3% كضريبة عامة ، ولكن من المنبع وتكون قطعية أيضًا دون الدخول فى مراحل لتحصيلها ؛ لأن هذا أمر مرهق ويسببب مشاكل لمقاولى الفراشة ، ولذلك نقترح زيادة فى مقابل تجنب مشاكل عدم تحصيلها قطعيًا.



