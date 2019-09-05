تعاون مصرى صينى جديد لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية



استقبل مجلس إدارة غرفة القاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ممثلى المركز المصرى الصينى التجارى لبحث سبل جديدة لزيادة التعاون المصرى الصينى فى مختلف المجالات.



وقال سامح زكى نائب رئيس غرفة القاهرة إنه من الضرورة أن تشهد التعاملات التجارية والاقتصادية طفرة بين البلدين فى الفترة القادمة ، خاصة أن هناك رغبة كبيرة لدى مجلس إدارة الغرفة فى دعم العلاقات المصرية الخارجية فى المجالات الاقتصادية المختلفة.



وأوضح أن مصر قامت خلال الفترة الماضية بحزمة إجراءات إصلاحية مهمة حسنت كثيرًا من المناخ الاقتصادى فى بلدنا ، وأدت إلى نمو اقتصادى واضحًا واتجهنا بشكل كبير إلى زيادة الإنتاج المحلى فى مختلف القطاعات وهذا يعنى أن هناك سلعًا كثيرة يمكن تصديرها إلى الدول المختلفة ، ولذلك المرحلة القادمة نسعى أن تكون المنفعة متبادلة تدعم التبادل التجارى مع مختلف الدول ، كما نسعى إلى أحداث توازن فى الميزان التجارى المصرى الخارجى .



وكشف ممثلو الجانب الصينى أن هناك معرضًا للتجارة ينظمه الجانب الصينى خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣٠ سبتمبر الجارى بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر ، ويضم عدد كبير من المنتجات الصينية منها ( الآلات والنسيج والإنارة وأدوات المطبخ والحمامات ومواد البناء والأثاث والأدوات الكهربائية والإلكترونية) وغيرها من المنتجات الأخرى.

وقال الجانب الصينى إننا نرغب فى زيادة التعاون المصرى الصينى فى هذه المجالات ومجالات أخرى متعددة خلال الفترة القادمة.

