ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعاون مصرى صينى جديد لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 02:31 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم

استقبل مجلس إدارة غرفة القاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ممثلى المركز المصرى الصينى التجارى لبحث سبل جديدة لزيادة التعاون المصرى الصينى فى مختلف المجالات.

وقال سامح زكى نائب رئيس غرفة القاهرة إنه من الضرورة أن تشهد التعاملات التجارية والاقتصادية طفرة بين البلدين فى الفترة القادمة ، خاصة أن هناك رغبة كبيرة لدى مجلس إدارة الغرفة فى دعم العلاقات المصرية الخارجية فى المجالات الاقتصادية المختلفة.

وأوضح أن مصر قامت خلال الفترة الماضية بحزمة إجراءات إصلاحية مهمة حسنت كثيرًا من المناخ الاقتصادى فى بلدنا ، وأدت إلى نمو اقتصادى واضحًا واتجهنا بشكل كبير إلى زيادة الإنتاج المحلى فى مختلف القطاعات وهذا يعنى أن هناك سلعًا كثيرة يمكن تصديرها إلى الدول المختلفة ، ولذلك المرحلة القادمة نسعى أن تكون المنفعة متبادلة تدعم التبادل التجارى مع مختلف الدول ، كما نسعى إلى أحداث توازن فى الميزان التجارى المصرى الخارجى .

وكشف ممثلو الجانب الصينى أن هناك معرضًا للتجارة ينظمه الجانب الصينى خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣٠ سبتمبر الجارى بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر ، ويضم عدد كبير من المنتجات الصينية منها ( الآلات والنسيج والإنارة وأدوات المطبخ والحمامات ومواد البناء والأثاث والأدوات الكهربائية والإلكترونية) وغيرها من المنتجات الأخرى.
وقال الجانب الصينى إننا نرغب فى زيادة التعاون المصرى الصينى فى هذه المجالات ومجالات أخرى متعددة خلال الفترة القادمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بروتوكول تعاون بين غرفة القاهرة التجارية والاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الخميس 5-9-2019

توفيت بعد رحيله بـ 40 يوما.. قصة حب الفنان محمد عوض وزوجته من الجامعة حتى الموت

أحمد شوبير: الخطيب يجهز 60 مليون جنيه لهذا الأمر داخل الأهلي

جيهان خليل في الجيم.. والجمهور: دمك تقيل ومش مهضومة

التعليم تحسم جدل إلغاء اجازة السبت في المدارس خلال العام الدراسي الجديد

انهيار الدولار.. العملة الأمريكية تتراجع بشكل غير متوقع عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتخفيضات 30 % .. أهلًا بالمدارس ينقذ أهالي كفر الشيخ من الغلاء

إنجي علاء تكشف عن كواليس مسلسل بلا دليل .. صور

أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟