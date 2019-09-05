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رياضة

كأس العالم للكرة الطائرة .. ناشئات اليابان يتغلبن على الكونغو الديمقراطية

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 02:29 م
ناشئات اليابان يفوزون
ناشئات اليابان يفوزون على الكونغو الديمقراطية بكاس العالم
نور عادل
فاز منتخب ناشئات اليابان للكرة الطائرة على نظيره الكونغو الديمقراطية بنتيجة 3/ 0 فى إطار أول أيام منافسات المجموعة الثانية ببطولة العالم التى تستضيفها مصر بالإسماعيلية.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالى: (25 /15), (25/11) , ( 25 /9).

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح البطولة مساء اليوم الخميس يعقبه لقاء الافتتاح بين مصر و بورتريكو فى التاسعة مساء.

وتستضيف صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مباريات المجموعتين الأولى والثانية، فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة فى استاد القاهرة.

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