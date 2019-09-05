كأس العالم للكرة الطائرة .. ناشئات اليابان يتغلبن على الكونغو الديمقراطية

فاز منتخب ناشئات اليابان للكرة الطائرة على نظيره الكونغو الديمقراطية بنتيجة 3/ 0 فى إطار أول أيام منافسات المجموعة الثانية ببطولة العالم التى تستضيفها مصر بالإسماعيلية.



وجاءت نتائج الأشواط كالتالى: (25 /15), (25/11) , ( 25 /9).



ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح البطولة مساء اليوم الخميس يعقبه لقاء الافتتاح بين مصر و بورتريكو فى التاسعة مساء.



وتستضيف صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مباريات المجموعتين الأولى والثانية، فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة فى استاد القاهرة.