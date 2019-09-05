كريدي اجريكول: التعليم أولا يتوافق مع استراتيجيتنا

قال بيير فيناس، العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر، إن مبادرة إبهار مصر التي يرعاها البنك، قامت بانتقاء الطلاب بناء على اختبارات دقيقة بعد تقدمهم إلكترونيا من جميع أنحاء جمهورية مصر بالتعاون مع شركاء مبادرة "التعليم أولا".



أوضح في تصريحات له أن الهدف من تلك التحركات يأتي في إطار استراتيجية البنك لتحقيق الاستدامة ودفع عمليات التنمية من خلال المبادرات المجتمعية ومنها الاهتمام بالشباب ورعاية المتميزين.



وأوضح أن استراتيجية البنك تدعم المجتمعات وتسعى لتحقيق التميز والابتكار، وهو ما يعتمد بشكل أساسي على إبداع العنصر البشرى والابتكارات وتطويره، متابعا: "من هنا جاء اهتمامنا بالشباب باعتبارهم القوة الداعمة لأي عملية تنمية مستهدفة".



وأوضح أن هذه المواهب الشابة في خلال عدة سنوات سيصبحون قادة رأى، ويشاركون بشكل فعال في تحقيق التنمية في المجتمع.