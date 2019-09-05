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فن

روتانا تعلن موعد إطلاق فيديو كليب بعشق تفاصيلك لـ نجوى كرم.. شاهد

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 02:40 م
نجوى كرم
نجوى كرم
القسم الميدانى
أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر الحساب الرسمى لها بموقع "تويتر" عن إطلاق فيديو كليب أغنية "بعشق تفاصيلك" للفنانة نجوى كرم، اليوم، فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية.

وكتب الحساب الرسمى لشركة روتانا على تويتر: "ترقبوا اليوم فيديو كليب شمس الأغنية #نجوى_كرم #بعشق_تفاصيلك على قناة #روتانا #يوتيوب #نجوى_كرم_من_كل_لبنان".

وتفاعل العديد من متابعى شركة روتانا عبر تويتر مع التغريدة، معبرين عن الانتظار والتشوق لمشاهدة الفيديو كليب معلقين:

على ناااااااررررر
قلبى يرجف
يا تقبرنيييي
واخيراااا
لا استطيع الانتظار

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