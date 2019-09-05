ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. سألنا الشباب عن مصيبة عملوها في الطفولة.. إجابات مضحكة

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 04:11 م
صدى البلد
ندى فكرى - عدسة: عز حسين
جميعنا لدينا ذكريات كثيرة خلال أيام الطفولة التي كانت مليئة بتصرفات عفوية وأخرى شيطانية كانت تسبب لنا ولأهلنا الكثير من الكوارث.

لذلك وجهت عدسة "صدى البلد"، سؤالا للشباب مضمونه "احكيلنا عن مصيبة عملتها وأنت صغير".

وجاءت أغلب الإجابات مضحكة وساخرة من بينها قال أحد الشباب إنه ألقى كيس الدقيق في المنزل كله، وغيرها من المواقف المضحكة.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

السلطات الكويتية تلقي القبض على 3 مصريين

تطورات جديدة للحالة الصحية لـ زكي فطين عبد الوهاب

الأهلى يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة كانو سبورت.. تفاصيل

شاهد.. صورة محمد صلاح مع زوجة مسؤول فى برشلونة تثير الجدل حول رحيله من ليفربول

3 أسباب وراء انهيار سعر الدولار خلال الأسبوع الحالي

التشكيل المثالى .. محمد صلاح ضمن المرشحين لأفضل 11 لاعبا في العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سيارات متوقع ظهورها في معرض فرانكفورت للسيارات 2019

إنجي علاء تكشف عن كواليس مسلسل بلا دليل .. صور

أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟