شاهد.. سألنا الشباب عن مصيبة عملوها في الطفولة.. إجابات مضحكة

جميعنا لدينا ذكريات كثيرة خلال أيام الطفولة التي كانت مليئة بتصرفات عفوية وأخرى شيطانية كانت تسبب لنا ولأهلنا الكثير من الكوارث.



لذلك وجهت عدسة "صدى البلد"، سؤالا للشباب مضمونه "احكيلنا عن مصيبة عملتها وأنت صغير".



وجاءت أغلب الإجابات مضحكة وساخرة من بينها قال أحد الشباب إنه ألقى كيس الدقيق في المنزل كله، وغيرها من المواقف المضحكة.

