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15 مليون دولار للخیانة والتجسس.. الخارجية الإيرانية ترد على مكافأة أمريکا

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 02:36 م
الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
سمر صالح
وصف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، المكافأة التي خصصتها الخارجية الأمريكية، بقيمة 15 مليون دولار للكشف عن معلومات تهدف لتفكيك الدورة المالية للحرس الثوري الإيراني، بأنها مكافأة الخیانة والتجسس وتعتبر تصريحات يائسة، وتبعث على السخرية وفقا لما نشرت وکالة "مهر" الإيرانية.

وكان براين هوك رئيس مجموعة العمل الخاصة بإيران في الخارجية الأمريكية قد أعلن، أن الحكومة الأمريكية ستقاطع "شبكة نقل النفط البحري" التي يشرف عليها فيلق القدس ووصفت الولايات المتحدة في بيانها هذه الشبكة بأنها شبکة "النفط من أجل الإرهاب".

وحددت حكومة الولايات المتحدة مکافأة تصل إلى 15 ملیون دولار مقابل أي معلومات قد تؤدي إلى تفكيك الدورة المالية للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك فيلق القدس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الذي أدان تصريحات براين هوك "إن تكثيف التصريحات العدائية والأعمال اليائسة السخيفة، وأبرزها منح جائزة للخيانة والتجسس، هو عمل ناتج عن العجز واليأس، للتأثیر علی الشعب الإیراني ولن یؤدي إلی أي نتیجة، کما هو الحال دائمًا".

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