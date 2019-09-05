البيئة تعلن بدء مواجهة السحابة السوداء في 6 محافظات.. الاجتماع بمتعهدي جمع قش الأرز بالدقهلية ..جمع 1216 طن قش والتفتيش على 121 منشأة صناعية

مواجهة السحابة السوداء في 6 محافظات

جمع 1216 طن قش أرز والتفتيش على 121 منشأة صناعية

فحص عادم 804 سيارات بالتعاون مع الادارة العامة للمرور



مع مغيب الشمس يقف زارعو الأرز في حقولهم لرش السولار على قش الأرز المنتشر بطول الحقل وعرضه في صفوف متوازية بعد الحصاد. ثم يشعلون النار فيه؛ خاصة ليلا حتى لا يراهم أحد, وما هي إلا لحظات حتى تتصاعد الأدخنة الكثيفة إلى السماء من حقول الأرز لتكوّن سحابة سوداء هائلة.



منعت هذه الممارسة تماشيا مع قانون صدر عام 1994 و فرض غرامة قدرها 2000 جنيه القانون الذي عدل مرة أخرى فرض التخلص من هذه المخلفات بإعادة تدويرها عن طريق تجميعها في المكابس لتحويلها إلى علف للحيوان أو استخدامها كمخصب للتربة. لكن المزارعين يتهربون من ذلك بسبب الخوف من الغرامات بالحرق ليلا وبدات وزارة البيئة تحدى هذة الظاهرة عدة سنوات لمواجهتها والقضاء عليها.



أعلنت وزارة البيئة بدء أعمال موسم مواجهة نوبات تلوث الهواء "السحابة السوداء" والذى يتزامن مع قيام المزارعين بحصاد الأرز الذى يتولد عنه كمية كبيرة من المخلفات الزراعية ( قش الأرز ) التي تتطلب توفير المعدات اللازمة من أجل تدويرها والاستفادة منها والتشديد على عدم حرقها حفاظا على البيئة.



وأصدرت البيئة توجيهاتها للإدارات المعنية بوزارة البيئة وأفرعها الإقليمية بمحافظات المنظومة (الشرقية – الغربية – الدقهلية – القليوبية – البحيرة – كفر الشيخ) ببدء الموسم وقامت المحاور المنتشرة في كافة المحافظات المعنية بمتابعة عمليات تجميع قش الأرز للسيطرة على أي حرائق قد تحدث لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسبب، كما تم تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الصناعية وحملات فحص عوادم السيارات.



و عقدت البيئة عددا من الاجتماعات التنسيقية مع الوزرات والجهات المعنية استعدادا لهذا الموسم وسيتم العمل بالمنظومة وفق آليات وضوابط محددة تضمن توزيع الأدوار والمسؤوليات بشكل واضح، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل غرفة عمليات لوزارات البيئة والزراعة والتنمية المحلية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة ويجري أيضا توفير المعدات والدعم المادي للفلاحين من أجل تحقيق نتائج أفضل عن الأعوام الماضية.



وتمكنت وزارة البيئة من خلال المحاور المنتشرة في محافظات المنظومة يوم الإثنين من تجميع ما يقرب من 679 طن قش أرز وتم تحرير محضرين لعدد من المزارعين المخالفين لتعليمات الوزارة بعدم حرق المخلفات.



ونفذت الوزارة عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم المركبات وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات تم خلالها فحص عدد 804 سيارات تبين مطابقة 587 ومخالفة 217 وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.



وفى مجال التفتيش على المنشآت الصناعية قامت فرق التفتيش التابعة لوزارة البيئة والأفرع الإقليمية بمحافظات المنظومة بالتفتيش على 95 منشأة صناعية تبين منها مطابقة 25 منشأة وتوقف 61 منشأة عن العمل ومخالفة عدد 9 منشآت للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها كما وصل عدد البلاغات التي وردت لخدمة المواطنين بالوزارة إلى 3 بلاغات تم التعامل معها.



ونظمت الوزارة استعدادا للموسم عددا من الأنشطة التوعوية للمزارعين بكافة محافظات المنظومة قبل بداية الموسم من أجل توعيتهم بأضرار حرق قش الأرز على البيئة وصحة المواطنين ومن أجل إعلامهم بما تقدمه وزارة البيئة من إجراءات وتسهيلات للمزارعين لاستفادة من قش الأرز وعدم حرقه كما قامت الوزارة بتنظيم 36 ندوة لتوعية المزارعين وتعريفهم بأضرار حرق قش الأرز وسبل تدويره والاستفادة منه قش الأرز .



كما تمكنت وزارة البيئة، من خلال المحاور المنتشرة في محافظات المنظومة والتي وصلت إلى 60 محورا من تنفيذ مجموعة من الاجراءات، ومنها التفتيش على المنشآت الصناعية الكبرى والمتوسطة والصغيرة، حيث قامت فرق التفتيش التابعة للوزارة والأفرع الإقليمية بمحافظات المنظومة بالتفتيش على عدد 121 منشأة صناعية تبين منها مطابقة عدد 61 منشأة وتوقف عدد 30 منشأة عن العمل ومخالفة عدد 30 منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.



وتم تجميع ما يقرب من 1216 طن قش أرز من خلال مواقع التجميع والتي تم العمل بها حتى الآن وعددها 156 موقعا وذلك للتعامل معه والاستفادة منه بدلا من حرقه، وتم تحرير عدد محضر للمزارعين المخالفين لتعليمات الوزارة بعدم حرق المخلفات الزراعية، والتعامل مع بلاغ ورد لخدمة المواطنين بالوزارة بتوجيه المحاور المختصة إليضه.



وقامت فرق الوزارة بتنفيذ عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم المركبات وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات تم خلالها فحص عدد 741 سيارة تبين مطابقة 596 ومخالفة 145 وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.



وفي إطار الدور التوعوي لوزارة البيئة قامت الأفرع الإقليمية المعنية بمنظومة قش الأرز بتنظيم 37 ندوة توعوية للمزارعين لتعريفهم بأضرار حرق قش الأرز وسبل تدويره والاستفادة منه ويتم المتابعة من خلال غرفة العمليات بين الزراعة والبيئة والتنمية المحلية بناء على تكليفات رئيس الوزراء.



وعقد جهاز شئون البيئة لشرق الدلتا اجتماعا مع متعهدي مواقع جمع قش الأرز بالدقهلية بالإدارة الزراعية بميت سويد، في إطار تكليفات وزارة البيئة بتكثيف الجهود والحملات البيئية استعدادا لموسم جمع قش الأرز، حيث تم عرض آلية العمل ببروتوكول تجميع قش الأرز والتأكيد على مهمات الحماية المدنية بالمواقع والاشتراطات الواجبة لعملية الجمع، وتكثيف الجهود لعدم حدوث حالات حرق وتعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية.



تضمنت الحملة محاضرات توعية للتعريف بمنظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة " والتى تعرف بالسحابة السوداء"، ولقاءات مع المزارعين بالعزب والنجوع، ومنها حملة توعية بيئية بعزبة ابو العينين - ميت غمر، حيث تم الحديث بشكل مفصل مع المزارعين عن طرق الاستفادة من قش الأرز وأضرار الحرق المكشوف، وجهود وزارة البيئة للحد من تلوث الهواء.



وطالب المزارعون بزيادة معدات الجمع والنقل والكبس والفرم للمتعهدين هذا العام لاستمرار النجاح في مواجهة السحابة السوداء خلال الأعوام الماضية خاصة في ضوء المجهودات الكبيرة التي تبذلها وزارة البيئة لمواجهة نوبات التلوث الحادة.





السحابة السوداء ظاهرة تحدث في دلتا مصر متضمنة القاهرة في مصر حيث يقوم المزارعون بحرق قش الأرز بعد موسم الحصاد، وبالإضافة للتلوث الناتج عن عوادم السيارات والمصانع، تغطي مصر هذه السحابة السوداء منذ خريف عام 1999م ويزيد نسبة التلوث 10 مرات عن المعدل الطبيعي.